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香港瞭望／張愛玲給林黛的信 拍出香港故事

香港特派員李春

香港經濟榮景年代，被指為紙迷金醉的文化沙漠，香港經濟不景的年代，卻往往文化盛事連連。有如經濟低迷的今天，除了金馬獎香港電影前所未有的好收成，紅館接連有本地藝人的演唱會，還有草間彌生在日本以外最大型的個人回顧展，有世界最大規模的藝術收藏之列支敦士登王室收藏「藝苑尋珍」名品展等。

在這些文化盛事之外，還有一些不經意的輕煙，裊繞出的香港文化故事，比如有個中國書畫網上拍賣，26日在香港會展舉行預展，就可能由一件小小的展品，引出香港文化一段過往。

那小小的展品，編號「1608」，是薄薄的一紙信函和信封，但一看到抬頭和落款，很多人就有了興趣，因為那信是張愛玲寫的，收信人是林黛，一位是華文世界傳奇女作家，一位是早年香港影壇天后。信的內容簡單，是張愛玲說收到林黛送的唇膏，過幾天去紐約帶林黛去吃上海本幫菜。

這一薄紙簡函，可能引出研究張愛玲的人，去探究張愛玲的劇本創作，引出研究香港電影的人去研究張林關係，以及林黛在張愛玲為其量身訂製的劇中角色。原來張愛玲喜歡林黛，她到美國創作劇本給香港電影公司，指明要林黛擔綱。後來林黛也到了美國哥倫比亞大學修讀戲劇，張愛玲當時住在費城。

那信是1958年8月1日寫的，她二位後來的交往不得而知，林黛1964年自殺身亡，張愛玲1995年離世。這封保存完好的信如何流落，又如何在香港的拍賣會上現身，這字數不多的信件會拍出怎樣的價錢，這一切也都可能牽出故事。

這是張愛玲信函再度在香港拍賣，2009年12月，香港新亞書店舉行舊書拍賣，其中第一次拍賣張愛玲的信函，只有一頁信紙，大約連標點是70個字，當時起拍價1500元（港元，下同，約192美元），最後連佣金逾6萬元拍出，有人算數說是一字100美金。

張愛玲那封信，是寫給香港詩人戴天的，戴天當時主持「文化·生活出版社」，張愛玲寫信囑戴天，要在她作品「張看」的書尾加一段文字。戴天健在時曾談起此事，說跟張愛玲見面是在台北，和殷張蘭熙、白先勇、王禎和吃過一頓飯。又說跟張通了幾次信，信也不知到什麼地方去了，「有人認為這些信很珍貴，我認為也沒什麼，信而已。」

香港 拍賣 電影

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