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大鱷又來了…做空港元 稱好比買樂透彩「回報達200：1」

香港新聞組／香港26日電
著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，聯繫滙率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。圖為香港維多利亞港資料圖。（中新社）
著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，聯繫滙率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。圖為香港維多利亞港資料圖。（中新社）

著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）24日在Twitter發文表示，已透過看跌期權持有大量作空港元部位。他認為，聯繫匯率香港不再有意義，港元與美元脫鉤只是時間問題。信貸交易老將溫斯坦（Boaz Weinstein）25日亦發推文，表示他和阿克曼一樣，亦在做空港元，聲稱好比買一張樂透彩，回報高達200：1。

阿克曼在帖文表示，由於近年來中美脫鉤，「我們覺得中國繼續把港元與美元掛鉤的做法特別令人驚訝，頗為尷尬。」

據香港經濟日報，阿克曼旗下的管理的旗艦基金Pershing Square，今年賺近20億美元，自2020年疫情爆發以來，阿克曼透過放空賺取大約52億美元，於2019年回報率則達58.1％。

彭博報導，香港金管局在回應阿克曼評論的聲明中表示，在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑。這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金部位，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度，而金管局對個人觀點不作評論。

阿克曼隨後再度發文，質疑聯繫匯率功用，指如果中國是強大且獨立的主權國，為何仍需港元與美元掛鉤。

Saba Capital Management創始人溫斯坦25日也在社交平台推特上回應阿克曼的推文時表示，阿克曼的交易好比一張聰明的樂透彩，他手上也有。

溫斯坦在推文中稱，聯匯制度的打破不論看起來有多不可能，回報高達200：1，與同樣6個月時期內諸如IBM等公司發生違約的CDS回報相當。凡事皆有可能。

聯繫匯率制度是自1983年10開始在香港實施。香港金管局負責將港元匯率維持在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。美國聯準會於今年初啟動本輪升息週期，港元持續疲弱觸及弱方兌換保證。

據香港經濟日報，香港金管局此前在回應阿克曼評論的聲明中表示，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯滙制度運作良好。

香港財政司司長陳茂波月初出席國際金融領袖投資峰會重申，港元匯率制度堅固，並不點名批評有美資基金近年賭聯匯脫鉤而虧損。市場普遍解讀，陳茂波所暗示的是美國海曼資本管理公司（Hayman Capital）創始人巴斯（Kyle Bass）。

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