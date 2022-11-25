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港澳客輪停航3年 跨境船44剩5艘 船員大減7成

香港新聞組／香港25日電
往來港澳的客輪服務自2020年初暫停，船員人數由2019年至今大減七成，跨境高速船由44艘減至5艘；圖為港澳客輪碼頭。（取材自香港旅遊發展局）
往來港澳的客輪服務自2020年初暫停，船員人數由2019年至今大減七成，跨境高速船由44艘減至5艘；圖為港澳客輪碼頭。（取材自香港旅遊發展局）

澳門跟隨內地放寬入境隔離至「5+3」，澳門行政長官賀一誠上周稱目前每天約有150人從香港到澳門，如要回復毋須隔離，需視乎香港疫情變化。香港海事處稱粵港澳政府保持緊密聯繫，以期疫情受控時，跨境渡輪客運可有序復運。

明報報導，香港海事處表示，往來港澳的客輪服務自2020年初暫停，船員人數由2019年的955，大減七成至上月的258，合資格跨境高速船由44艘減至5艘。香港海員工會主席張世添稱，有部分船員轉職本地遊艇等，相信復航後重新招聘、出海考核以續牌及為船檢驗均問題不大，反而擔心客量需求不如往日。

據報導，民建聯立法會議員陳恆鑌稱，船員流失嚴重，唯有及早通關可解，期望政府設立「復業基金」支援業界重新啟動。

報導指出，海事處數據顯示，往來港澳客輪船員在疫前的2019年有955人，至今年10月餘258人，減少73%。流失的包括專業船員，領有「內河航行證明書」的甲板部、輪機部船員減少六至七成，分別餘109及56人。由於往來港澳兩地的客輪屬高速船，高級船員須持每兩年續期的「類型級別證書」，證書要求船員至少有5個月在船上擔任相應職務，惟在停航下難以符合要求。海事處稱已因應情况制訂復修課程及考試，以臨時延續證書，在復航前須在海事處監察下做試航培訓和測試。截至上月，有165人完成復修課程，較2019年有481人持有操作內河航行高速船的相關證書，減少65%。

據報導，持有效香港高速船安全證明書的跨境船（包括並非往來港澳的船），亦由2019年的44艘減至上月5艘。港澳客輪服務主要由噴射飛航及金光客運營運，前者所屬的信德中旅船務管理有限公司在「保就業」計畫中，承諾2020年9至11月聘請1021名受薪僱員，獲工資補貼2686萬元（港元，下同，約343.77萬美元）；至2022年5月，承諾受薪僱員減近七成至346人，獲工資補貼276萬元。金光客運則未見申請「保就業」計畫。

報導指出，此外，任職噴射飛航客務部31年的黃先生去年初被炒，如今轉在檢測中心工作。他稱，中港澳船務疫前早面對港珠澳大橋、高鐵「搶客」，估計即使復航亦難回昔日興旺。

報導稱，黃先生被炒前為客艙服務高級經理，月薪逾3萬。他稱公司在停航之初安排分批上班，至2021年公司見復航機會渺茫，終大幅裁員，各職系「20年以上（年資）多數裁，人工高嘛」、「200個服務員裁剩30個」，部分同事因賠償問題與公司不歡而散，但他稱理解公司經營困難，堅持一年才裁員「都算有人情味」。他表示，不少同事轉職保安、外賣員等，自己則在檢測中心工作。

香港 澳門 檢測

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