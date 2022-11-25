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中大畢業禮學生抗議校政 校方報警 警方口頭警告 無人被捕

香港新聞組／香港25日電
香港中文大學24日舉行頒授學士學位典禮，有同學表演行為藝術抗議飯堂貴、中大學生會等議題，遭保安用人牆包圍5名學生及報警。（取材自臉書）
香港中文大學24日舉行頒授學士學位典禮，有同學表演行為藝術抗議飯堂貴、中大學生會等議題，遭保安用人牆包圍5名學生及報警。（取材自臉書）

香港中文大學昨天舉行畢業典禮，下午4時多有人表演行為藝術抗議，內容涉飯堂貴、中大學生會等議題，圍觀學生與保安發生衝突，校方報警，指學生行為可能構成公共秩序風險；警方稱接報到場調查，向圍觀的5名學生發出口頭警告，無人被捕。

明報報導，參與抗議的學生Eva表示，這次參與者均為中大學生，他們下午約3時起開始，身穿展示「Canteen好L貴」、「未畢業就乞食」、「最後一屆SU選民」、「合資格社畜」字句的垃圾袋。手持道具包括印有「針大通」的學生證、閘機模型，也有人舉起「CUEX沙紙交易所」紙牌和派發印有早前改版現已撤回的校徽的畢業證書。

報導指出，Eva表示，這次抗議是希望校方正視現時飯堂價格過高等問題，「最後一屆SU選民」則指今屆畢業生是最後一屆參與學生會選舉投票的中大學生，而「合資格社畜」則希望反映現時整個社會「加班文化」盛行等問題。

據報導，抗議期間，保安要求他們離開，Eva稱，保安引用畢業禮安排的一項規條，指他們「未經允許展示標語」，事前亦未申報活動。5名圍觀學生上前，雙方口角。擾攘大半小時，保安報警。Eva表示，事前不認識與保安口角的5名學生。

報導稱，中大表示，大學保安人員昨午執行畢業典禮人群管理措施時，數人挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人等仍繼續叫囂。校方認為該等人的行為可能構成公共秩序風險，故決定報警求助。警方表示，接獲報案後到場調查，向5名學生發出口頭警告，他們其後自行離去，指案件列作「求警協助」，交由馬鞍山分區雜項調查小隊跟進，沒有人被捕。

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