反送中曾被捕 移民港人憂被起訴暫不返鄉

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有些曾因「反送中 」被捕、現已移民 的香港 年輕人，由於擔心會被起訴，暫時不會回港。

據香港01報導，因參與「反送中」而被捕的總人數有1萬279人，其中7370宗案件未被起訴，1631人已經承擔法律責任，另有840人的官司仍在進行中。

對於未起訴的案件，立法會議員狄志遠前天引述律政司司長林定國說，絕大部分個案將會結案。換言之，當局不會起訴這些人。

報導引述一名已移民的年輕被捕者說，他不相信相關消息。這名化名Michael的被捕者說，他於2019年11月被捕，之後交保外出，其後到警署報到時，決定不再繼續交保。

Michael說，在拒絕繼續交保後，警方一直沒有接觸他，而他於2020年中離港。

他說，雖然警方一直沒有接觸他，在離港前，他還是擔心警方突然上門拘捕並予以正式起訴，以致出現失眠。

對於狄志遠引述林定國的談話，他說，這只是轉述消息，認為不可信，並聲稱政府已經「沒有公信力」，「無人會信」。

他並說，反送中之後，不少被捕人士離港，就是因為擔心最終會被起訴；也因此，在未能確定當局不會起訴被捕者時，即使消息是半信半疑，他也不會回港，否則當初就不會離開。