港疫情撲萬 安老院二次感染率增至3成 暫不收緊防疫

香港24日新增9219例確診，時隔逾兩月再破9000。圖為中環街頭人來人往。（中通社）

香港疫情 出現反彈，單日確診個案重上9000例，這是自9月11日以來，香港單日新增個案再次超過9000例。入院人數、死亡個案、院舍和學校病例等指標都正在彈升。港府相信仍未見頂，但暫無意收緊防疫 措施。

香港衛生防護中心24日公布，新增確診個案9219例，其中有719例是輸入個案，再有13名確診患者離世。

不僅當日新增個案重上9000例，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港過去一周平均每日錄得7900例新冠確診個案，較前一周增加兩成四，其中本地個案增加兩成五，輸入個案增加兩成一，過去一周有78名患者離世。同時老人院個案增加，過去一周有79間院舍出現個案，情況令人擔心，學校確診數字增加。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻說，新冠確診患者住院數字持續上升，過去一星期有1500人，相比10月初上升四成，每日新確診入院病人由前幾天的300增加至350人，每日危殆和嚴重個案亦升至約100個。

港府醫務衛生局副局長李夏茵稱，單日確診數字、入院人數、死亡個案、院舍和學校病例等指標都正在上升，似乎仍未見頂，輸入個案近期亦升至每日700例，因此港府會維持現有防疫措施，亦不會取消黃碼安排。

李夏茵24日下午在記者會上還表示，港府會否「走回頭路」收緊防疫措施，須視乎香港防控屏障、國際疫情和有沒有出現新變種病毒，如果疫情發展至會令公營醫療系統癱瘓，就需要收緊措施，但當局不願看到這個情況，希望在復常路上 「軟著陸」。

香港新聞組／香港25日電

據統計，疫情爆發約三年來，香港共約205萬人染疫。香港衛生官員說，近日香港確診個案有所上升，與民眾放鬆防疫及增加聚會有關。

香港文匯報報導，李夏茵表示，屬於第五波「重災區」的安老院舍確診宗數呈升勢，而「二次感染率」更急升至20%至30%，遠高於其他年齡群約3%的「二次感染率」，相信是長者今年初受感染後，體內抗體開始下降所致。安老院業界表示，長者「二次感染」後的病情輕微，不太擔心會出現大爆發。

由於最近天氣轉冷，醫管局十分擔心會增加入院率，會對醫院構成壓力。醫管局表示，會按需要及時增加病床及人手，並開始提升新冠指定診所及遙距診症的服務量。劉家獻呼籲市民確診後，尤其是長者或長期病患，應盡早往指定診所或遙距求醫，及時處方新冠口服藥，可大幅降低入院率，避免對公立醫院造成壓力。