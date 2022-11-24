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香港教師註冊「終身制」 不等於終身受聘

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

教師專業是教育制度質素保證的關鍵之一。在昨日的立法會會議上，多名議員關注教師註冊屬「終身制」，把關較其他專業寬鬆的問題。港府教育局局長蔡若蓮回應時表示，教師註冊制度「終身制」並不等於終身受聘，若有教師違反教師操守就會被吊銷資格。

文匯報報導，教育局在批准註冊及教師在職專業培訓方面有嚴格要求，包括正落實新入職教師必須通過基本法及香港國安法測試的要求；局方會要求教師每三年有150小時在職培訓，新入職亦要接受30小時核心培訓，特別會加強有關教師專業操守、憲法與基本法和香港國安法的認識。她表示，局方對教師需要經過定期考核或進修後才可續期註冊的建議持開放態度，但要審慎考慮方案的可行性及有效性。

立法會議員張宇人昨日在會議中提出質詢，指香港教師在註冊後，無須定期考核或進修便可「永續教師牌」。不過，其他地方的教師以至香港其他專業並沒有類似「終身制」情況，促請教育局檢討，例如在續牌資格加入對國家的認識及對國情的了解，以增加教師進步的誘因，及保障整體教育質素，同時為有效落實愛國教育打好基礎。

本身是大學教授的議員劉智鵬指出，大學教師亦分為「終身制」及「非終身制」，前者教師須經更嚴格的審核及不同階段評估，認為中小幼教師亦應該納入持續評估。

教育局 香港

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