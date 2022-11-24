港人卡達觀賽：球迷村不如方艙 1晚200美元CP值低

卡達興建「方艙」球迷村，能多容納1.2萬人，球迷每晚花費約200美元，卻是入住空間狹小的帳篷或貨櫃屋。（美聯社）

常住人口不到300萬的卡達，這次為應付蜂擁而至的120萬球迷，興建了三個球迷村解決球迷住宿問題，不過這些由貨櫃屋組成的球迷村卻由於貌似隔離設施「方艙」而引起熱烈討論，有曾住過方艙的香港 球迷表示，卡達世界盃 足球賽的住宿的確比往屆差，坦言方艙的環境衛生都比球迷村好。

綜合文匯報等港媒報導，這次舉辦世足賽，卡達準備了約6000個貨櫃和1800個帳篷作為球迷村，單在機場附近的球迷村就可以提供1萬2000個宿位，住宿一晚約200美元，卻因外形酷似香港隔離設施「方艙」而引起不少討論；不少入住者怒轟CP值太低，內部感覺也像沒有完工。

已第四次觀看世界盃的香港球迷Long坦言，今次住宿經歷的確不太滿意：「我們是凌晨5點到卡達，不過來到球迷村工作人員卻堅持下午4點才可以Check-in，要知道球迷下機時間遍布全天，硬性規定只有一個Check-in時間並不合理，幸好後來有一班墨西哥球迷來到，在群眾壓力下才幫我們辦理手續。」

此外Long亦表示房間環境也不理想：「冷氣機會漏水，雖然會有人來修理，不過都要等至少一兩個小時，只好自己去抹乾。」

至於曾住過竹篙灣的Ryan更表示正牌「方艙」衛生環境絕對比較好，他說：「香港『方艙』乾淨好多，這裡入住後基本要全房清潔一次，可能因為鄰近沙漠，桌面和地上很多沙塵。」

雖然貨櫃屋內有冰箱、浴室等基礎設施，但每晚要價約200美元，對大多數球迷來說CP值太低。（路透）

不過另一位香港球迷Heyse認為今屆賽事亦有可取之處，特別是交通安排十分方便，他指出：「始終不像以往比賽分散在不同城市，交通時間節省很多，而且巴士和地鐵 都是免費，對球迷來說很方便，而這裡的工作人員都很主動提供協助和有禮貌。」

不少球迷抱怨卡達球迷村的貨櫃屋，實在太過窄小。（路透）

不少香港球迷均透露，單是機票酒店人均花費已近3萬港元（約3837.6美元），主要也是為了享受現場氣氛，有世界盃觀賽經驗的Long和Heyse都認為今屆氣氛比較和諧：「可能因為禁酒少了一批最瘋狂的球迷，很多都是一家大小來卡達，不過相信隨著比賽越來越緊湊，氣氛應該會越來越好。」