黎智英案請洋律師 專家憂不符立法原意 國安風險大

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 高等法院原訟庭在上月頒發許可，批准壹傳媒集團老闆黎智英 聘用英國 大狀Tim Owen，律政司向高院上訴，及在高院申請向特區終審法院上訴均被駁回。律政司經研究判詞後，22日決定再上訴至終院。

文匯報報導，有香港政界和法律界人士昨日表示，涉及國家安全的案件難免會涉及國家機密，故因此有指定法官的安排。黎智英案屬於勾結外部勢力的案件，無可避免涉及外國干預香港事務的證據，尤其是英美兩國，若允許黎智英聘用英國大狀辯護涉及香港國安法的案件，存在巨大的國安風險。

再者，過分強調西方的所謂「人權」，反而會忽略了國家安全的重要性，一旦出現背離香港國安法的立法原意的情況，相信中央政府不會坐視不理。

香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，在制定香港國安法時，全國人大常委會應該不會想像到會有外國律師參與審判的情況，因為涉及國家安全的案件難免會涉及國家機密，亦因此有指定法官的安排。

他指出，黎智英案屬於勾結外部勢力的案件，無可避免涉及外國干預香港事務的證據，尤其是英美兩國。因此，聘用英國律師必然會引發社會爭議，無論最終審判結果為何，都會有人認為不公。從這個角度看，不讓外國律師參與較為妥當，況且香港並非沒有合資格的律師。

劉兆佳特別提到，考慮到早前出現過因為英國政客的壓力，導致兩名英國法官辭去終審法院非常任法官的職務的情況，不能完全排除英美政客會對參與有關案件的英國律師施加壓力，影響審訊的結果。

他認為有關香港國安法案件涉及重大公眾利益，而香港國安法以中文立法，英文版本只作參考，大律師本身不懂中文，明顯不適合在涉及香港國安法案件中出庭。