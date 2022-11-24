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港失業、房租貴 官方登記遊民人數10年增1.6倍

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

據統計，香港官方有登記的露宿者（遊民）由2013年的595人增至今年3月的1564人，10年增加1.6倍，多了近千人；先前有調查顯示，露宿街頭的人增多，主因是失業及住房租金昂貴。

綜合香港電台、文匯報報導，昨天引述審計署的報告指出，今年3月底，署方登記的露宿人數上升至1564人，而2013年3月底只有595人，其中50歲以上露宿者的增幅更達3.3倍。目前，提供服務的機構所接觸的涵蓋面只及全港登記露宿者的不足一半，審計署建議社會福利署加強有關的服務。

報告並表示，港人的露宿問題正在加劇，已露宿5年以上的人數比率由2014年的42%上升至今年的47%。反映愈來愈多露宿者正過著中期至長期無家可歸的生活。同時，有11%即169名露宿者曾於系統重新登記至少一次，可視作再次露宿。

據公布，在2021至22年度，港府有關部門支援露宿者的支出為3000萬港元（約383.9萬美元）。

據報導，中文大學尤努斯社會事業中心與6個社福機構本年中也公布了一項類似調查，當時發現香港至少有1532名無家者；與5年前比較，女性及首次露宿的占比由7.5%上升至16%。

調查顯示，55%的受訪露宿者說，選擇睡在街頭，主要是沒有工作或工作不穩定、住房租金昂貴和收入低。

審計報告披露，社署資助3間服務機構提供個案工作服務，惟其所涵蓋的露宿者人數總和，不足全港登記露宿者人數的一半，以上年度為例，期內接觸的露宿者人數僅為419人，占整體1,564名登記露宿者的27%。其中一個機構並沒有接受為加強服務而增撥的津助，只運用本身的資源為露宿者提供醫療支援，以致社署無法監察和評估有關地區內露宿者所接受服務的水平和質素。

同時，露宿者資料系統的數據亦未能反映露宿者的實際人數，其中兩機構上年度曾提供355宗和128宗個案服務，其中分別有96宗和48宗並未登記在露宿者資料系統。

香港 租金 遊民

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