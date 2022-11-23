逾半港人看淡樓市 比率創10年來新高

香港示意圖。(圖：shutterstock)

花旗銀行公布《2022年市民置業意向調查》，受訪者對未來12個月香港 樓價走勢的看法偏向悲觀，在大約1000名受訪香港市民之中，51%預期樓價將下跌，比率是過去10年最高。花旗預期香港樓價仍將受壓，由今年10月至明年第2季料再下跌10%，至明年第2季才見底。

大公報報導，花旗銀行委託香港中文大學及毅群市場研究顧問公司，在今年9月期間以隨機抽樣電話訪問及街頭訪問形式訪問超過1000名香港市民，以評估他們當時的置業情況、了解其置業意向及對未來樓價走勢的意見。

根據今年的置業意向調查結果，逾半（51%）受訪者預期未來1年的樓價將會下跌，較去年第3季（25%）的調查結果顯著攀升26個百分點，持偏淡看法的受訪者比率是最近10年最高。

另方面，預期樓價將於未來1年上升的受訪者只占12%，較去年第3季（38%）大幅減少26個百分點，持樂觀看法的受訪者比率是最近10年最低。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，根據花旗預測，香港樓價將較2021年8月高位下調大約20%。及至今年10月，樓價已較高位下調大約10%，她說由今年10月至明年第2季樓價見底前，仍有10%下跌空間。儘管樓價受壓，惟該行按揭貸款 組合的資產質素仍然健康。

李貴莊認為，相信港府也不希望見到樓價大跌，假如樓價從高位下跌15%至20%，預期港府有機會在明年公布的《財政預算 案》放鬆部分「辣招」，例如解除業主在購買第二個物業需支付的15%從價印花稅，讓父母幫助子女置業，以免香港樓市過度調整。

根據調查結果，來自父母資助是子女置業的第三大原因（其他兩項原因是樓價和實際需要）。在為人父母的受訪者當中，有32%願意資助子女置業，當中41%願意資助100萬至200萬港元（約12.7萬至25.5萬美元）

李貴莊表示，在今年首10個月，香港物業的平均成交宗數約為4200宗，較2021年高位回落，反映市民持觀望態度，不急於入市。