香港蘋果3高層作證：黎智英主導勾結外力攬炒

壹傳媒創辦人黎智英（左二）。（路透資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英 與蘋果 日報6名前高層，被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。除了黎不認罪，涉案6名前蘋果高層昨日在高院承認串謀勾結外國勢力罪。6被告還押候判，以待黎智英案審結。

綜合文匯報、明報報導，控方在披露案情時指出，黎智英是案中勾外的主謀，他與各高層召開「飯盒會」，討論蘋果的出版政策、下達指示，又主使開設蘋果英文版打所謂的「國際線」，甚至親自「操刀」直接與外國勢力勾結互動，乞求制裁中國及香港 特區，圖獲取外國主子的金援和政治保護，又串同各被告藉蘋果煽仇縱暴及鼓吹「攬炒」對抗中央。

控方透露，壹傳媒前行政總裁、蘋果社長張劍虹及前副社長陳沛敏等三名被告將作為控方證人對證黎智英。

6名認罪被告依次為張劍虹、陳沛敏，蘋果前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯）及前社論主筆楊清奇（筆名李平）。在控方宣讀的案情中，分析了上述6名前高層的涉案職責和罪行，同時披露了其老闆黎智英擔當的角色。

控方指出，蘋果日報作為煽動和勾外平台，自2014年「非法佔中」起，黎智英以蘋果日報作為平台宣揚政治觀點，更多次親身參與集結。

控方指，6名被告擔任要職，部分是黎智英「飯盒會」成員，故他們在「任何時候」都知悉蘋果日報被用作發布煽動言論和勾結外國勢力的平台，並知悉黎的政治理念和立場，但仍與他作出串謀行為。自2019年黑暴肆虐前至國安法實施後，眾被告串謀刊印和發布涉案文章達161篇。其中有法庭新聞講述黎被拒保釋，控方指文章引述黎的高血壓問題，旨在引起公眾同情。

控方案情指，早在國安法實施前，蘋果已開始乞求外國制裁香港，而本案控罪所指的外國勢力包括美國、英國、加拿大、德國等。其間，黎智英更親自「上陣」，包括於2019年7月8日與美國時任國務卿龐培歐會面，尋求美國支持香港黑暴分子。

因應國安法將推行，2020年推出蘋果日報英文版，是為吸引海外訂閱者，訂閱者越多，中央就越難打擊他們。

控方列舉涉及乞求外國或者境外勢力實施對香港特政區或中華人民共和國進行制裁行動的85篇文章，大部分內容是英文，旨在吸引所謂的「國際社會」。