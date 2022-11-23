赴國際賽港頒指引 播錯國歌須叫停反對 如未更正須離場

香港特首李家超表示，目前「口罩令」不會解除，也要繼續做核酸檢測，否則難以掌控變種病毒情況，亦欠缺防疫意識。圖香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 欖球隊征戰國際賽接連發生國歌出錯，亞洲橄欖球總會會長昨抵港與政務司長會面並致歉，解釋無政治不良動機。港協暨奧委會昨向轄下所有體育總會頒布指引，如賽事主辦方播國歌出錯，領隊須即時帶領隊員做出「T」字手勢要求更正，如未更正須帶領隊員離場。

明報報導，政務司長陳國基昨接見由杜拜訪港的亞欖總會長Qais Abdulla Al Dhalai。Al Dhalai表示，早前在韓國仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽中，播國歌出錯因一名初級人員人為錯誤，當中無政治或不良動機，向港府和市民致歉，並承諾不會再發生同類錯誤。

據報導，亞欖總承諾設立中央檔案庫，規定當地主辦機構須用中央檔案庫內的國歌版本，禁用其他。陳國基提醒，香港七人欖球隊參加往後賽事時，包括11月底杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站，不能出現任何錯誤。陳國基會上向亞欖總表達不滿和抗議，強調不能接受是次播放與「黑暴」和「港獨」肆虐有密切關係的歌曲。

報導稱，港協暨奧委會昨頒布國歌及區旗指引，即日生效。指引規定，香港代表參與國際賽事，領隊須攜由港協暨奧委會提供的工具包，包括兩份儲存正確國歌並有國歌名稱資料的USB，以及兩面區旗，播放國歌或升掛區旗前領隊須即場核對並確認國歌名稱正確。

報導說，如播國歌或升掛區旗出錯，領隊要帶領隊員做「T」字手勢要求更正，未有更正時領隊須帶領隊員離開典禮場地，例如場館、舞台或頒獎台，但當主辦機構更正後，隊員可重新列隊。體育總會如不遵指引，將視情況制裁，包括暫停會員資格，或被港府暫停津貼或資助。

另外，報導指，警方國安處前日拘捕一名42歲男速遞員，涉嫌違反《刑事罪行條例》下的「作出具煽動意圖的作為」罪。據悉，被捕人近日曾在社交平台轉載韓國欖球賽事播錯國歌片段，配上「感謝南韓 仁川承認香港國歌」等字眼。警方國安處昨傍晚暫控該名男子一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪，今早西九龍裁判法院提堂。