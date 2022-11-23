港議員：住滿7年才獲永久居留權 難搶人才

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府積極「搶人才」。施政報告提出放寬「非本地畢業生留港╱回港就業 安排」，將逗留期限由一年延長至兩年，以吸引人才留港發展。從內地赴港讀大學的甘同學直言，新政策讓他可安心到外面攻讀研究生後再回港發展。他還希望申請居留權的條件也可放寬，符合一定人才條件者，獲居留權的時限可減至五年。

綜合大公報、香港 01報導，有立法會議員指出，現時獲取香港居留權須住滿七年，時間上偏長，不利與周邊地區搶人才，建議可有針對性推出優化政策。

行政長官李家超在施政報告中表示，過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人，港府除積極培養和留住本地人才外，會更進取吸納外來人才。港府除了推出「高端人才通行證計畫」等招攬人才措施，還放寬了「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年。

政務司司長陳國基表示，有信心在2025年可補回流失的人才，甚至比現時勞動水平更高。他又認為「搶」人才並非負面的用語，而是積極主動的意思。

被問到「搶人才」予人感覺負面，或令人聯想起強盜，陳國基否認，並指：「我的說法，『搶』字對我的定義是主動、積極主動，不是強盜。」

此外，就讀香港都會大學四年級的甘同學表示，曾經為攻讀研究生擇校問題陷於兩難，「一方面，不希望中斷在香港的居留時期；另一方面，香港的大學選擇有限，自己亦希望能去外地讀書，開拓視野」。新政策推出，他坦言放下心頭大石。新政策為甘同學帶來機遇，也有挑戰。

立法會議員梁子穎亦表示，香港須居滿七年才能獲得居留權，比周邊地區和國家長，對「搶人才」造成一定阻力。他認為，著眼點應在能否為專才提供好的就業前景和發展機會、列入的行業能否更多元化、人才是否具有獨特性，以及能否發展所長等，若配套設施完善，香港就更具吸引力「留人才」、「搶人才」。

他建議港府應積極吸引更多大型企業落戶，從而為各類人才提供良好的就業機會。