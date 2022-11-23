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港兩電大漲 中電19.8% 港燈45.6% 劏房戶：須節衣縮食

香港新聞組／香港23日電
兩間電力公司將公布明年電費安排，中電明年加電費很大機會超過一成，港燈的加幅或超過三成。（取材自香港電台）
兩間電力公司將公布明年電費安排，中電明年加電費很大機會超過一成，港燈的加幅或超過三成。（取材自香港電台）

兩間電力公司將逆市下狂加電費。由明年元旦開始，中電及港燈每度淨電價分別較今年初加價19.8%及45.6%，按年升幅為歷年新高。

綜合文匯報、香港電台報導，加電費對於飯碗不保的劏房戶可謂雪上加霜，一名劏房戶坦言，劏房環境侷促幽暗，夏天要開冷氣、冬天要開燈，樣樣要用電，且業主向租客濫收較電力公司高三分之一的電費，兩電加價劏房戶勢捱超貴電，「為了省電我好久沒開電視，夏天也寧願在商場吹冷氣，流連到夜深才回劏房，已省無可省。」另有劏房戶形容生活成本將「貴幾百元都好多」，或需節衣縮食。

有組織建議兩電設立「酷熱天氣津貼」，每年夏天向劏房戶提供每月500港元（約63.9美元）的電費資助，以及協助劏房戶更換節能電器。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，電費穩定基金按機制可以壓低電費加幅，但如果動用相關儲備，兩電需要考慮會否影響信貸評級，因為公司已經墊支數十億港元購買燃料，從營運角度而言，對財政和現金流都有影響。

他解釋兩電以往購買燃料後有剩餘資金，但由於國際市場波動加上有戰爭，燃料費不斷上升，公司須墊支相關款項，市民唯有思考如何節省用電。但液化天然氣接收站明年落成後，預料會找到相對便宜的天然氣，燃料費便會減少。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，無論電費加幅如何都對基層構成壓力，有劏房戶面對濫收電費的問題，一旦加電費，業主自然會調高本身已經收貴的電費。

吳堃廉表示，兩電協助合資格劏房戶安裝獨立電表能解決問題，但執行一段時間效果不佳，因為部分業主不願意配合。他期望兩電以酷熱天氣津貼的模式資助劏房戶，亦關注如何向有關戶主提供節能電器。

天然氣 香港 租客

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