團進團出遊港 不足1%旅行社申請 旅議會：對遊客吸引力不大

旅議會指出，不足1%旅社申請團進團出，難吸引大批旅客遊港；圖為香港山頂纜車，民眾搭乘體驗。（Getty Images）

香港 政府早前公布入境團「團進團出」安排後，外地旅客的反應暫時只屬一般。香港旅議會總幹事楊淑芬透露，截至昨午5時，共收到12家旅行社提交登記成為合資格旅行社，登記行程暫時只有在過去周末來港的兩個泰國 團，「團進團出」對遊客吸引力不大。翻查旅議會網頁，香港經營入境團的註冊旅行社有1312家，即截至昨午12家已登記的合資格旅行社，占總數不足1%。

有餐飲業代表說，食肆若要合資格招待「黃碼」入境團，限制太多，業界參加意欲不大。旅遊業也提倡放寬入境「黃碼」限制，不只限於「團進團出」人士在食肆指定區域進餐。

明報報導，楊淑芬指「團進團出」對吸引大批旅客來港作用有限，因海外不少國家已開放入境防疫 限制，「比我們（香港）的防疫要求更加寬鬆」，旅客或因而傾向考慮到該些地區旅遊。不過，她認為「團進團出」可作為信號，不過可向外界展示香港正在逐步復常。

據報導，餐飲聯業協會會長黃家和稱，據他向不同類型食肆負責人了解，大部分均對加入成為「團進團出」指定食肆不感興趣。黃解釋，食肆要接待入境團，要在食肆內騰出指定密閉空間，服務入境團的員工同時不能服務本地客，這會增加不必要成本；他又表示，指引要求食肆「不容許（旅客）相互間分享食物」，是難以執行。

報導稱，香港已經取消酒店檢疫及實施「0+3」安排近兩個月，但香港商貿團訪問泰國時，屢遇泰國商界人士以為香港仍要酒店檢疫。機管局主席蘇澤光、行政會議前召集人陳智思及行會成員林健鋒昨於貿發局在曼谷的午餐會，三度向泰國政商界重申香港已取消酒店檢疫，解釋「0+3」只是指抵港首3天不能外出到食肆進食，期間仍可外出開會或見人。

另據大公報報導， 林健鋒表示，支政府「不走回頭路」的防疫方向，建議政府考慮放寬入境人士「黃碼」安排，例如在食肆內劃出指定區域供「黃碼」人士飲食，才將對營商有幫助。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，「團進團出」剛推出，外地仍要時間消化，所以估計仍要多一至兩個月時間，才吸引更多旅行團訪港，但他認為，海外不少地方已放寬防疫措施，香港必須進一步放寬入境人士「黃碼」安排至自由行與商務旅客。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，食肆要符合「團進團出」的要求，必須設立分隔區域，以及安排特定員工招待，增加經營成本，因此大部分食肆也沒有參與，業界仍在觀望，政府會否年底前進一步放寬防疫措施。