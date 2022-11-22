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天星小輪虧損超過總資產 申請加價1倍 取消長者免費

香港新聞組／香港22日電
天星小輪自2018年開始連年虧損，需依靠債務來維持專營航線服務，近日申請加價一倍，並申請取消現行長者免費乘船優惠。（中通社）
天星小輪自2018年開始連年虧損，需依靠債務來維持專營航線服務，近日申請加價一倍，並申請取消現行長者免費乘船優惠。（中通社）

自2018年開始，連年虧損已超過總資產、需依靠債務來維持專營航線服務的天星小輪，申請加價一倍，兩條專營航線即「中環─尖沙咀」及「灣仔─尖沙咀」每程的票價加1.8元（港幣，下同，約0.23美元）至4.2元；成人平日上層票價由3.2元加至6.4元，下層由2.6元加至5.2元；星期六、日及公眾假期成人票價上層由4.2元加至8.4元，下層由3.6元加至7.2元。

大公報報導，天星小輪還申請改以2元長者優惠票價取代長者免費乘船優惠；天星小輪或不再是最便宜的「過海」交通工具。

運輸及物流局認為，新申請的加價幅度不低，需考慮公眾接受程度，需從多方面持續改善其財政狀況，從而制定長遠及財務上可行的營運方案。

明報報導，有立法會議員指過往從未批出加幅達100%的公共交通工具票價申請，憂會適得其反，令乘搭人數下跌。有學者預計立法會及政府最多僅批出50%加幅。

據報導，天星小輪早於2月提交加價申請，要求提高兩條專營航線的每程票價。立法會最新文件披露申請加幅，每程航線申加1倍；月票及旅客票價亦加價1倍，前者由160元加至320元，後者由32元加至64元（4日不限次）。

報導指出，天星小輪稱，自2018年起錄得虧損，至2021年共錄得逾6000萬元虧蝕；同期乘客人數呈跌勢，今年第一季更跌至新低，3月份日均客量為1.07萬人次，僅及2018年同期的20%。天星小輪稱，累計虧損已超越其總資產，並要依靠債務維持服務。

報導稱，政府承認天星小輪票價加幅不低，會考慮公眾對擬議票價的接受程度等不同因素作出平衡。政府認為，需持續改善天星小輪財政狀况，除需恢復客量外，亦需從票價水平、非票務收入包括碼頭商業設施租賃及廣告收入，以及政府提供的資助，包括「2元優惠計畫」下的發還款額、繼續承擔碼頭保養工作等方面着手。

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