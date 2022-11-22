調查：6成低收戶缺糧 全港料百萬人「食有憂」

聖雅各福群會的食物援助項目委託調查推算，全港約有100萬人正面臨「糧食不安全」的風險。（取材自香港電台）

疫情 衝擊各行各業，個別基層市民面對失業、減薪而三餐不繼。聖雅各福群會的食物援助項目委託香港大學及香港中文大學團隊進行的調查發現，逾六成受訪低收入 家庭沒有足夠能力或金錢購買食物，需減少食物分量或無法負擔均衡飲食等，推算全港約有100萬人正面臨「糧食不安全」的風險。

綜合文匯報、明報報導，同時調查發現，受訪家庭要達到溫飽水平，每月基本食物預算 為一人家庭的3440元（港幣，下同，約440美元），至5人或以上家庭的6750元，若選擇較有營養及滿足社交需要，每月預算則需增加1000至1500元。

社福企業的「食物銀行」疫下也出現食物捐贈大減近36%情況。團隊建議特區政府於明年落實都市固體廢物收費時，向捐贈過剩食物給慈善機構的食肆，豁免垃圾收費或稅務優惠，以鼓勵商界轉贈食物。

聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢表示，聖雅各福群會獲社創基金資助推展的食物援助項目FOOD-CO成立6年以來，食物援助點由開始前的161個，倍增至326個，並獲得近900間企業及團體捐贈食物，至今捐贈和接受食物逾1500噸，總值1.32億元，平均每日2800人受惠。惟近3年疫情期間各行各業受到不同程度打擊，收集的食物量亦隨之大減36%，她亦指，有不少食物援助點反映欠缺儲存空間及運輸支援。

據報導，港大社會科學學院副院長葉兆輝、中大社會科學院助理教授陳之翰及其團隊，受FOOD-CO委託在去年3月至今年8月期間訪問全港1115戶低收入家庭，發現逾六成的受訪低收入家庭屬「糧食不安全」。按2020年政策介入前統計的165萬人貧窮人口，團隊推算本港約有100萬人正面臨「糧食不安全」的風險，高於整體食物援助業界現時每天平均服務的約10萬人。

團隊從中抽樣560戶低收入家庭，探討他們的基本食物需要預算。陳之翰表示，研究發現一至二人家庭和單親家庭面臨糧食安全壓力最大，他們因工作或照顧孩子無時間煮飯，或居住環境不適宜煮食。

研究團隊建議，運用資訊科技發展服務，仿效外國設立「好人法」（好撒瑪利亞人法）豁免捐贈者法律責任以增加誘因，加強糧食和營養安全，提升食物援助的營養。