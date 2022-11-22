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李家超確診在家工作 專家料病毒量低

香港新聞組／香港22日電
香港行政長官李家超19日在泰國出席亞太區經濟合作組織會議，20日返港在機場接受核酸檢測結果為陽性。（中通社）
香港行政長官李家超19日在泰國出席亞太區經濟合作組織會議，20日返港在機場接受核酸檢測結果為陽性。（中通社）

香港行政長官（特首）李家超20日自泰國曼谷返港後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有傳染病專科醫生分析指出，李家超過去幾日快測呈陰，代表病毒量低，傳播機會不大。

綜合媒體報導，李家超日前前往曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議，20日由曼谷返港，在機場接受核酸檢測結果為陽性，有輕微發燒、喉嚨有些痛楚，正在禮賓府居家隔離，已獲處方口服藥，李家超會在家工作，不做署任安排，行政會議今天休會。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，如果患者在當地的快篩結果為陰性，即使其後確診並有傳染性，病毒量都會較低，傳播機會不大。

特首辦公室21日稍早時公布，李家超在泰國曼谷四天期間進行的快速抗原測試結果都是陰性。

李家超在泰國出席會議期間，曾與中國國家主席習近平、國務委員王兼外長王毅交談，也曾與新加坡總理李顯龍、越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）等領導人見面。

據公布，陪同李家超出訪泰國並於昨晚返港的特首辦公室職員，核酸檢測結果都是陰性，但由於是密切接觸者，在完成評估前都要暫時在家工作。

香港21日新增7286例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，其中海外移入占614例。此外，過去一天香港再有11名確診者死亡；第五波疫情自年初發生至今，累計有1萬397名確診者死亡。

香港 泰國 檢測

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