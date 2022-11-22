壹傳媒6高層 承認串謀勾結外國勢力罪

壹傳媒創辦人黎智英聘英律師辯護國安法案，律政司上訴遭到駁回。（中通社資料照片）

香港 壹傳媒高層張劍虹及「蘋果 日報」5名前編採人員，包括羅偉光及陳沛敏等，被指與壹傳媒創辦人黎智英 涉違反「港區國安法」，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全等罪，6人今日被押送到高等法院答辯﹕6被告承認串謀勾結外國勢力罪，控方透露，部分被告並會在黎智英案作供。眾被告今早由囚車押送至法庭，保安亦明顯加強， 並有持槍警員戒備。

此外，黎智英申請聘用英國御用大律師Tim Owen在案件中代表他，並獲得批准。律政司不服，提上訴失敗後，早前亦有要求上訴至終審法院，上訴庭昨日拒絕向律政司批出上訴許可，即黎現仍可續聘Tim Owen代表。

香港01報導，6名被告被控於2020年7月1日至2021年6月24日，串謀黎智英、蘋果日報有限公司 、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司和其他人請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

案件今由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。

6人另被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。黎智英將申請永久終止聆訊

至於黎智英(74歲)，與《蘋果日報》相關的3間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，及蘋果日報互聯網有限公司，則否認控罪，黎另被控勾結外國勢力等罪名，審訊已排期至12月1日審理。黎的代表律師早前透露，他們將以案件由3名法官而非陪審團審理為由，先作永久終止聆訊的申請。法官將於審訊首天處理。

此外，綜合媒體報導，黎智英早前申請聘用英國御用大律師為其辯護，獲高等法院批准，律政司不服上訴，但遭上訴庭駁回。

高等法院上月批准黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen來港為其官司辯護，律政司和大律師公會都表示反對。律政司提出上訴，遭上訴庭裁定敗訴，律政司事後再申請上訴至終審法院。上訴庭昨天頒下判辭，拒絕向律政司批出上訴至終審法院的許可，律政司須支付訟費。

據悉，雖然上訴庭拒絕批出今次許可申請，但律政司仍可逕自向由3名特區終審法院法官組成的終院上訴委員會申請上訴許可，如獲批准，案件仍會交予特區終審法院5位法官作正審。