香港特首確診 APEC與習近平脫罩並坐交談、挽臂而行

香港特首李家超（右二）在APEC峰會上，坐在中國國家主席習近平（右三）與印尼總統佐科威（右一）的中間。（取材自推特）

香港 特首李家超自泰國 返港，在香港機場檢測證實確診。此前李家超代表香港，出席在曼谷舉行的APEC會議，廣見各國政經代表，也曾在會議期間曾與中國國家主席習近平 無罩並坐交談，確診一事引起矚目。

根據APEC大會發放的會議相片顯示，李家超曾坐在習近平與印尼總統佐科威的中間，當時三人都沒戴口罩。另外，李家超會上也曾脫罩與外交部部長王毅握手。

李家超APEC會上曾脫罩與外交部部長王毅握手。（Getty Images）

香港特首辦發言人說，特首李家超昨晚由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的2019冠狀病毒病核酸檢測，結果為陽性，現正按香港衛生署衛生防護中心指引進行隔離。

李家超在泰國未與習近平正式會見，但有場中交談及挽手離場。李家超說，在泰國期間曾與習近平交談並匯報了香港最新情況，充分感受到習近平對香港的關心。有香港媒體說，習近平離場時曾挽住李家超手臂。

香港特首辦還說，李家超在訪問曼谷四天期間，進行的快速抗原測試結果均呈陰性。而在香港隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議。

陪同李家超出訪泰國並於20日晚返港的特首辦職員，在香港國際機場進行的新冠病毒病核酸檢測結果均為陰性。香港衛生署衛生防護中心說，正評估他們是否列作密切接觸者，在完成評估前，他們暫會在家工作。

李家超是第二名出訪中確診染新冠肺炎的港府主要官員。此前，港府財政司長陳茂波出訪沙烏地阿拉伯時在當地確診。11月1日陳茂波返港時在機場會見傳媒，說是在外訪行程末段，即10月26日確診，至返港前夜快速測試轉為陰性。