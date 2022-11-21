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港女露台交歡 警內網查容貌傳閱 調查：不涉刑事

香港新聞組／香港21日電
一對男女疑於露台性交，兩人涉作出有違公德的行為被捕。消息指，有個別警務人員「因好奇登入內部系統」查看事主容貌，遭紀律處分。（視頻截圖）
一對男女疑於露台性交，兩人涉作出有違公德的行為被捕。消息指，有個別警務人員「因好奇登入內部系統」查看事主容貌，遭紀律處分。（視頻截圖）

網路6月流傳一對男女疑在啟德屋苑露台性交片段，兩人涉違公德被捕。當時有多名警務人員登入警方內部系統查看女事主相貌，並在內部通訊群組傳閱。警方經過近半年調查，認為不涉刑事成分，純因「八卦」、好奇登入系統，給予個別紀律處分。

明報報導，警隊透過該系統的登入紀錄，發現有多名並非調查該案的警員曾查看相關案件資料，事件交由投訴及內部調查科跟進。警方調查後，認為個別警務人員因出於好奇登入電腦系統，不涉及刑事成分，並對他們施以不同程度的紀律處分，惟未有透露實際人數及罰則。

報導引述警方回應指，對事件已經完成調查工作，而相關違紀人員已經接受適當的紀律處分。警方強調，警隊十分重視人員誠信，並會不遺餘力深化警隊的誠信管理文化及預防不當行為。警隊一直重視人員的操守和行為，如有個別警務人員涉嫌違紀，警隊定必跟進，並按既定機制公平公正調查。

據報導，大律師陸偉雄表示尊重警方決定，但好奇並非免刑責理由。因該片段原本沒有清晰見到事主容貌，只見雙方動作，惟因警員好奇登入電腦系統，其後在內部傳閱，等同令其容貌等資料「公諸同好」，已涉「公職人員行為失當」的嚴重錯失。

另外，若該警員明知自己無權而「偷偷地」登入並查閱資料，則構成「犯罪行為」和「犯罪意圖」兩個元素，涉嫌干犯「不誠實使用電腦」。陸偉雄質疑，若同樣事件發生市民身上，相信他已被檢控，認為是不應存在的雙重標準。

報導稱，立法會議員江玉歡表示，建議警隊的電腦如涉及敏感資料，須加強系統的保安，僅容許調查案件警員登入，翻查相關資料。「如果不是，市民的隱私被別人看到，何來保障？」網民表示：「市民起人底就坐監，警察起人底就不涉刑事，分明是雙重標準。」

警察 八卦 隱私

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