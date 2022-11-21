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香港中大、科大、浸大 疫情下財務盈轉虧

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

疫情持續、環球政治及經濟等因素影響，香港多所大學財務於過去一年受到極大打擊。三所率先發表2021/22年度（上年度）財務報告的大學昔日盈餘「水浸」，如今卻出現「大退潮」甚至虧損。

文匯報報導，香港中文大學由2020/21年度（前年度）錄得32億港元（港幣，下同，約4億美元）盈餘，至上年度只得2.8億元盈餘，若以包括附屬公司在內的大學整體來計算，更是錄得超過6億元虧損。香港科技大學及香港浸會大學亦分別錄得2.4億元及4.2億元虧損。

利息及投資收益本應是各間大學的盈餘主要來源，如今卻成了拖累各校財務的最主要原因。對比前年度及上年度的情況，以中大為例，「利息及投資淨收益」原本高達22.5億元，不過於最新一份財務報告中，卻錄得將近6億元虧損。科大方面，該項目亦由18億元收入，變成損失約6.7億元；浸大亦由本來錄得8.7億元利息及淨投資收入，下滑至6億元虧損。

另一方面，個別院校在「捐贈及捐款」收入方面亦明顯減少。中大由前年度錄得11.6億元相關收入，到去年度只錄得約4.67億元，跌幅近六成；浸大亦由2.46億元的捐款及慈善捐贈，縮減至1.89億元，下跌23%。唯獨科大在外界捐贈方面不跌反升，從1.39億元升至2.34億元，對比同期增加了9500萬元。

中大財務報告解釋，基於滯脹壓力、地緣政治危機和金融市場波動，為全球經濟復甦帶來直接的衝擊及變數。大學在這些不利因素下亦不能倖免，從去年創下投資回報的歷史新高，逆轉至今年錄得中度虧損。

投資 香港 疫情

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