李家超「泰滿意」 爭取加入RCEP 強調港已重返國際舞台

亞太經濟合作組織領導人非正式會議19日在泰國曼谷閉幕，香港特首李家超（中）等人在泰國見傳媒。（中通社）

香港 特首李家超結束訪問泰國 行程，昨晚返港。他在曼谷總結此行時表示，對今次成果滿意，在出席亞太區經合組織（APEC ）領導人非正式會議時介紹了香港優勢，強調香港已重返國際舞台，也利用今次機會接觸不同經濟體的領導人，並表明香港最希望加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

文匯報報導，李家超昨日在回港前連同香港商貿代表團成員會見傳媒。他表示，對此次四天的行程成果滿意，而過去兩日在訪問泰國期間，曾與當地不同商會、企業會面。

約30位當地商界領袖和代表更出席了前晚由他在曼谷主持的晚宴，他再次介紹香港新的優勢，除了「四個中心」外，亦談及香港四個新興中心、新興產業的優勢。

昨日，代表團一行先後到訪泰國正大集團及工業園發展商安美德集團，了解當地商貿及工業發展情況，李家超亦向兩間企業介紹港府招商引才的最新政策和措施，鼓勵不同泰國企業赴港發展及加大投資和貿易。

另外，商務及經濟發展局局長丘應樺今日將繼續與商界代表團在泰國訪問，他昨日接受電台訪問時表示，未來會加強與東盟及其他不同經濟體的合作，長遠會研究同非洲國家加強貿易聯繫。明年可能會帶團前往阿聯酋等中東國家尋覓商機。

另據明報報導，港府正力爭加入東盟牽頭的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），同時中國正爭取加入澳洲及日本主導的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。李家超昨被問及會否考慮加入CPTPP時未斷然排除可能，並稱「對於任何自由貿易，我們都非常支持」。目前港府最希望加入RCEP，盼聚精會神推展相關工作。

報導稱，美國舊金山明年舉辦APEC領導人峰會，美國未立即排拒遭美制裁的李家超參與。美國國務院說，會致力爭取所有代表團根據美國法律法規及APEC精神及原則下參與APEC活動。至於美國官員在今年峰會期間有否接觸過李家超，發言人回應說要向李家超查詢。