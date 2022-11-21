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香港公益金百萬行 1.5萬人首踏跨灣橋

香港新聞組／香港21日電
香港公益金百萬行20日在即將啟用的將軍澳跨灣連接路舉行，近1萬5000名市民踴躍參加。（中通社）
香港公益金百萬行20日在即將啟用的將軍澳跨灣連接路舉行，近1萬5000名市民踴躍參加。（中通社）

因新冠肺炎疫情影響而連續兩年移師線上舉行的公益金百萬行，昨日恢復舉辦實體步行籌款，於將軍澳跨灣連接路舉行，吸引約1.5萬人參加，踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的跨灣大橋，而籌得的款項將全數資助24間提供家庭及兒童福利服務的公益金會員機構。

文匯報報導，不少巿民對恢復實體百萬行表示興奮，稱除做善事之餘，亦是一項很好的親子活動，從小培育兒童的公益心。

香港公益金百萬行20日在即將啟用的將軍澳跨灣連接路舉行，近1萬5000名市民踴躍...
香港公益金百萬行20日在即將啟用的將軍澳跨灣連接路舉行，近1萬5000名市民踴躍參加。（中通社）

是次新界區百萬行昨早8時開始起步，1.5萬名參加者分批由將軍澳寶邑路及寶順路交界處出發，全程約6公里，行畢全程約需1.5個小時。將於下月11日與跨灣大橋同步通車的將軍澳─藍田隧道昨日則暫未開放，參加者只能在將藍隧道入口拍照「打卡」，而不少參加者亦紛紛在沿途拍照留念。

由於防疫關係，大會除設有人數限制，參加者須募捐300港元（約38.3美元）或以上善款外，亦要填寫健康申報表，進入場地前須出示昨早進行的快速抗原測試陰性結果證明並通過體溫檢測，進入場地時亦須使用「安心出行」流動應用程式掃描場地的二維碼，且步行籌款期間須全程佩戴口罩不准飲食。

有關防疫限制無礙參加巿民的熱情，更有參與跨灣連接路的工程師昨日特意參加今次善舉，表示以往進行工程時未有好好欣賞海灣的美景，昨日則既做善事，亦能在大橋上慢慢欣賞景色。

另據明報報導，在「打卡」熱點的跨灣連接路雙拱鋼橋，部分參加者爬上行車道旁的護欄及石壆，脫下口罩拍照，未遵守大會要求，另發現有已使用的快速測試棒被棄置於單車徑。

問及會否擔心活動人數過多而增加感染風險，住在九龍的參加者黃太說不擔心，「還好吧，我見大家都有戴口罩」。

早前因應疫情舉行的線上百萬行中，參加者自設路線「各有各行」，要在活動指定期內完成目標1萬步。

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