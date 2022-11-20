香港公民黨若無人接棒 12/17大會後清盤

公民黨主席梁家傑表示，本年度會員大會定於下月17日舉行。（取材自臉書）

香港 公民黨下月17日召開周年大會改選執委會，若屆時沒有人報名參選，將成立臨時執行委員會，提出將「公民黨有限公司」清盤，並委任清盤人接管其已經停止運作的業務，其後召開特別會員大會決議。

綜合商台新聞、明報、香港01報導，公民黨主席梁家傑等7名執委早前已決定全部不會留任，至昨日亦未有黨友有意接任執委。

梁家傑向黨員發信，指若果沒有有效提名 或新一屆執行委員會未能順利產生，則現屆執委會將於周年大會後，變成為一個看守性質的臨時執委會，在不長於一年內行使執委會的權力，現屆執委會已經開始研究，一旦需要進行清盤的相關程序，並作部署。

梁家傑表示，早前他向黨員發「主席家書」，邀請他們就黨的前途發表意見，最終只有兩人回覆，但亦非表達有意接任執委。他近日再向黨員發「主席家書」，交代最新情况。由於仍未有黨友有意接任執委，據悉，公民黨內預計能產生新一屆執委會的機會渺茫。

梁家傑上月表示，就公民黨的前途，集思會上共識是「可能做的事，願擔當的人，缺一不可」，若最終無人接任，「就要送公民黨最後一程」。

梁家傑指出，早前集思會後向黨員發出「主席家書」，其後有兩名黨員回覆，主要表達不捨之情及希望公民黨能夠轉型為社企。但他認為建議不可行，因為社企都需要人領導，現時問題是沒有人願意出任執委。他稱公民黨「試過、努力過」轉型，例如希望將總部打造成共享空間，但遇上疫情 ，結果事與願違，目前最成功的活動是「漫步遊香港」，「但始終不能用公民黨做旅遊團，好古怪。」