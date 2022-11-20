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APEC明年美國辦 遭華府制裁李家超：香港必參與

香港新聞組／香港20日電
李家超（前排右）與國家主席習近平（前排左）打招呼握手，短暫寒暄。（視頻截圖）
李家超（前排右）與國家主席習近平（前排左）打招呼握手，短暫寒暄。（視頻截圖）

一連兩天在泰國曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議昨日結束。香港特首李家超總結行程時表示，今次參加APEC會議，向不同國家領袖介紹香港各方面優勢，取得良好成果。李家超透露，在APEC會議期間有與習近平主席交談及問好，介紹香港情況；習主席鼓勵他繼續努力工作，他充分感受到習主席對香港的關愛。

大公報報導，李家超昨晚見記者時表示，他曾利用不同機會跟不同領導，介紹香港「活起來，動起來」，舉辦了很多盛事，即將會舉辦更多盛事。他同時將香港的優勢再次介紹予不同領袖，包括香港是有聯通世界、背靠祖國這一獨特優勢，以及香港是唯一一座同時匯聚中國優勢及國際優勢的城市。

他同時指出，自己還向大家介紹他會全力推動香港國際金融中心的發展，鞏固其優勢外，亦會推動香港發展成一座創科城市。

另據明報報導，明年APEC將由美國舊金山主辦。特首李家超仍遭美國政府制裁，被問及會否憂慮明年不能出席，他強調香港作為APEC成員「一定是支持及參與APEC的會議及活動，這是毋庸置疑的」。美國國務院在截稿前未回覆。

香港特首李家超（左）18日在泰國曼谷出席APEC會議期間，與新加坡總理李顯龍（右...
香港特首李家超（左）18日在泰國曼谷出席APEC會議期間，與新加坡總理李顯龍（右）進行雙邊會面。（中通社）

中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信分析，目前距離下年APEC峰會仍有很多變數，包括美國是否願意因APEC作特別安排，另一邊廂港府也不一定要由特首出席。陳認為，李家超此行主要目的之一是推動香港與東南亞國家關係及經貿合作，近年港府也少見西方大國政府元首，會面安排反映港府優次。

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