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欖隊出賽世盃國歌名也錯 港協新規：出錯不暫停就退賽

香港新聞組／香港20日電
杜拜6日舉行的欖球世界盃終極外圍賽香港對葡萄牙，賽事轉播片段中，播放義勇軍進行曲時畫面標示GLORY TO HONG KONG（願榮光歸香港）及NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG（香港國歌）。（視頻截圖）
杜拜6日舉行的欖球世界盃終極外圍賽香港對葡萄牙，賽事轉播片段中，播放義勇軍進行曲時畫面標示GLORY TO HONG KONG（願榮光歸香港）及NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG（香港國歌）。（視頻截圖）

繼早前香港欖球隊於南韓比賽時播國歌出錯，6日在杜拜舉行的欖球世界盃終極外圍賽香港對葡萄牙賽事轉播中，主辦單位轉播時，將奏唱中國國歌《義勇軍進行曲》（March of the Volunteers）的字幕寫成「GLORY TO HONG KONG」（願榮光歸香港）及「NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」（香港國歌）字幕，港府表示不能接受。

綜合文匯報、明報報導，香港欖球總會昨天發聲明表示，在獲悉此事後已即時向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會次日解釋稱是「圖像操作員」的失誤，並已就此錯誤向港欖致歉，更爆出今年7月23日欖球世界盃外圍賽香港對東加（港稱湯加）比賽中，也使用同樣錯誤字幕。

特首李家超昨在曼谷會見傳媒時表示，港府已去信國際欖球總會及亞洲欖球總會表達不滿，並要求對方將事件實際情況調查清楚後反饋給港府，以及確保同類事件以後不會再發生。

據「RugbyPass」YouTube頻道的簡介稱，該頻道是亞洲欖球比賽的官方串流平台。到昨日中午有逾1.4萬點擊，該影片已於昨下午下架。

據報導，港協暨奧委會義務秘書長王敏超稱，港協暨奧委會已制定指引，本月內會要求所有屬會出戰國際賽時向主辦單位提供標準的國旗、區旗和國歌，亦要有專人在現場跟進，如出錯要舉「T或交叉」暫停手勢，不暫停則「拉隊走人」退賽。

報導引述王敏超說，負責跟進的人須為隊伍最高級人員，他稱港隊每次出賽都會有領隊，就算無領隊亦有教練，如兩者當時不在現場，則由隊長負責，「一層層落」。他說有關指引適用於所有需升國旗及奏國歌的國際賽事，就算「得一兩個人去參賽都要做」。

王敏超說，如失誤為屬會責任，屬會將受處分，嚴重及故意失誤者可禁止出賽，甚至涉國安法層面，但仍需視乎是否無心之失；如屬主辦單位責任，或會與亞洲奧運理事會及國際奧委會甚至有關單項項目的世界總會投訴，如嚴重或重犯，港隊未來數年將不會參加有關賽事。

香港 世界盃 東加

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