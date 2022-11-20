世足賽訂位爆滿 香港酒吧料增3成生意

四年一度的世界盃足球賽20日晚開鑼，過半賽事將於香港時間晚上6時或9時開始，加上防疫措施放寬，香港的酒吧、餐飲業、商場預計十分旺場，帶動消費。圖為中環蘭桂坊一帶酒吧。（中通社資料照片）

卡達世界盃足球 賽香港 時間今晚午夜開鑼，隨著香港社交距離措施放寬，酒吧、食肆紛紛搶攻世界盃生意，不少商場全程直播64場賽事。部分酒吧在開鑼日訂座爆滿，酒吧業界期望世足賽期間生意額至少有3成增長。

綜合大公報等港媒報導，「疫情3年來，生意足足停頓兩年，世界盃的生意可謂兵家必爭之地。」有酒吧爭相出絕招吸客，有的以男士穿球衫進場首輪半價，女士穿球衫首杯免費優惠招徠。

酒吧此前營業時間被限制為凌晨2時，當時不到100家與電視台洽購轉播權，如今限制解除，業界指會有更多酒吧加入播放賽事，預料每天可做到三至四輪生意。

記者昨晚走訪多區酒吧，許多店都有精心布置，掛滿參賽國家的國旗，店內亦放滿足球擺設。尖沙咀諾士佛臺一帶酒吧座無虛席，氣氛熱鬧，不少店舖內的電視正在播放足球節目，為世界盃熱潮加溫；灣仔駱克道的酒吧有近10間都已掛上與世界盃相關的國旗及球衣裝飾。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，不少酒吧已為世界盃熱潮作準備，但不敢斷言生意會大增，他說酒吧業界生意在疫下冰封近三年，世界盃或可帶來一線生機，但轉播世界盃的費用及電視台的簽約費，合共要十多萬港元（約逾1.3萬美元），未開門做生意便先投入成本，不少虧損已久的酒吧感到有壓力。