我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

世足賽訂位爆滿 香港酒吧料增3成生意

香港新聞組／香港20日電
四年一度的世界盃足球賽20日晚開鑼，過半賽事將於香港時間晚上6時或9時開始，加上防疫措施放寬，香港的酒吧、餐飲業、商場預計十分旺場，帶動消費。圖為中環蘭桂坊一帶酒吧。（中通社資料照片）
四年一度的世界盃足球賽20日晚開鑼，過半賽事將於香港時間晚上6時或9時開始，加上防疫措施放寬，香港的酒吧、餐飲業、商場預計十分旺場，帶動消費。圖為中環蘭桂坊一帶酒吧。（中通社資料照片）

卡達世界盃足球香港時間今晚午夜開鑼，隨著香港社交距離措施放寬，酒吧、食肆紛紛搶攻世界盃生意，不少商場全程直播64場賽事。部分酒吧在開鑼日訂座爆滿，酒吧業界期望世足賽期間生意額至少有3成增長。

綜合大公報等港媒報導，「疫情3年來，生意足足停頓兩年，世界盃的生意可謂兵家必爭之地。」有酒吧爭相出絕招吸客，有的以男士穿球衫進場首輪半價，女士穿球衫首杯免費優惠招徠。

酒吧此前營業時間被限制為凌晨2時，當時不到100家與電視台洽購轉播權，如今限制解除，業界指會有更多酒吧加入播放賽事，預料每天可做到三至四輪生意。

記者昨晚走訪多區酒吧，許多店都有精心布置，掛滿參賽國家的國旗，店內亦放滿足球擺設。尖沙咀諾士佛臺一帶酒吧座無虛席，氣氛熱鬧，不少店舖內的電視正在播放足球節目，為世界盃熱潮加溫；灣仔駱克道的酒吧有近10間都已掛上與世界盃相關的國旗及球衣裝飾。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，不少酒吧已為世界盃熱潮作準備，但不敢斷言生意會大增，他說酒吧業界生意在疫下冰封近三年，世界盃或可帶來一線生機，但轉播世界盃的費用及電視台的簽約費，合共要十多萬港元（約逾1.3萬美元），未開門做生意便先投入成本，不少虧損已久的酒吧感到有壓力。

世界盃 足球 香港

上一則

冬天冰淇淋 「熱奶寶」火遍全網

下一則

香港公民黨若無人接棒 12/17大會後清盤

延伸閱讀

世足賽／開幕戰對決厄瓜多被看衰 卡達為阿拉伯人奮戰

世足賽／開幕戰對決厄瓜多被看衰 卡達為阿拉伯人奮戰
世足賽／本澤馬腿傷退出世足 重擊衛冕軍法國

世足賽／本澤馬腿傷退出世足 重擊衛冕軍法國
32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達
世足賽／帥哥來了 盤點十大綠茵上奔跑的賀爾蒙

世足賽／帥哥來了 盤點十大綠茵上奔跑的賀爾蒙

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢