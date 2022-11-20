港「團進團出」安排匆促 首團酒店內吃便當

港府18日公布到港旅遊的「團進團出」新安排，但19日首個到港旅行團未能受惠，仍要在酒店吃便當。（視頻截圖）

港府18日公布進港旅遊的「團進團出」新安排。港旅遊業議會希望12月能有40團到香港 ，但19日首個到港旅行團未能受惠，仍要在酒店吃便當。

港府18日晚公布「團進團出」安排，在此安排下，旅行社要先向旅遊業議會登記行程，當局容許持「黃碼」的入境團團友，可進入指定的旅遊景點，可進入特定餐飲處所的獨立房間、露天座位或「包場」用膳，期間同一範圍內不能有現場表演。負責招待的餐廳員工，亦要進行額外的核酸檢測 。

所謂持「黃碼」，即入境香港人士無需進行強制檢疫，但須接受三天的醫學監察，期間受手機程式「黃碼」限制，不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所，但他們可以進行風險較低的日常必需活動。

「團進團出」安排公布後，19日傍晚有入境團由泰國 抵港，未能享受新安排，仍要在酒店房間吃便當。香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說，早於港府放寬安排公布前，該入境團已組織好行程，旅遊業議會有向負責接待的旅行社了解未來兩日是否需要為團友「特事特辦」安排食肆用膳，對方回覆已安排好行程，會繼續以外帶方式處理。

楊淑芬說，暫時未知下一團何時到香港，但相信新安排會有帶動作用，希望下月約有40團到香港，每星期接待或少於10團。

吉安旅運董事總經理黃志偉說，19日接一個由泰國到港旅行團，旅行社18日晚才知道「團進團出」安排，時間太急，暫時未知哪些食肆在新規定下可以提供合乎防疫要求的服務，未能受惠於新措施，團友亦只能繼續安排在酒店房間吃便當。

香港新聞組／香港20日電

明報報導，香港昨迎來疫下首個大型入境旅行團，由泰國抵港旅客用了不少時間安裝「安心出行」，飛機落地後兩小時才步出機場，又因趕不及申請前日公布的「團進團出」，全團黃碼未能進食肆。

一家旅行社19日舉行疫後首場人才招募開放日，20個不同部門共招聘逾100個職位。（取材自香港電台）

另據文匯報報導，「冰封」近三年的旅遊業終見復甦曙光，一家旅行社昨舉行疫後首場人才招募開放日，20個不同部門共招聘逾100個職位，更首次採用「包薪制」聘請導遊，基本月薪達2.5萬港元（約3200美元），如果帶團較多，導遊收入可高達三、四萬元。