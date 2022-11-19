6成港青嘆發展 缺向上流動機會

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 民政及青年事務局將於年底前公布首版「青年發展藍圖」，勾畫特區政府對青年發展工作的理念、目標和行動，涵蓋就業 、置業等範疇。青協青年研究中心昨日公布「青年對未來發展的看法」網上調查結果，逾六成受訪者認為香港社會向上流動的機會不足。

文匯報報導，民青局公布的「青年發展藍圖」包含七個範疇，分別是「加強青年的國家觀念、民族自豪感和法治意識」、「協助青年認識國家和世界發展」、「提供優質教育 ，即是習主席所說的學業」、「拓展青年就業和創業機遇，協助青年向上流動」、「回應青年置業和住屋需要」、「增強青年的主人翁意識，鼓勵他們參與公共事務和加強溝通」、「培養青年全人發展、建立正向思維」。

最多受訪者認為非常重要的有「促進青年精神健康」（46.3%）、「挽留人才」（44%）、「改善青年的居住情況」（43.5%）、「協助青年置業」（43.5%）及「擴闊青年國際視野」（41.1%）等。

結果顯示，受訪青年對香港社會現時整體狀況的滿意度平均只有4.32分（最高10分），低於調查所設5分為一般的水平；61.6%受訪者認為香港社會向上流動的機會不足夠；僅11.9%受訪者認為與自己同齡的香港人發展機會是多的。

香港青年協會督導主任張淑鳳表示，不同背景青年有不同需要，而可持續發展亦與青年發展息息相關 ，建議特區政府制定「青年發展藍圖」時，應考慮增加「平等機會」和「可持續發展」兩個範疇，包括針對少數族裔、有特殊學習需要學生，以及處於不利環境的青年，提出目標及政策建議，以確保不同青年群組能享有同等機會，建設平等共融社會。