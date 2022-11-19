團進團出上路 4天團只篩1次 香港旅遊業復常遭質疑

香港18日起實施「團進團出」，在港逗留少於四天的旅行團，只須在抵港當天做一次核酸檢測即可 。 (中通社)

香港 逐步放寬防疫措施，18日起，在港「團進團出」、逗留少於4天的旅行團，只須在抵港當天做一次核酸檢測 即可，同時持「黃碼」旅客可以進入主題公園、博物館等指定景點，亦可進入指定食肆的分隔區域用膳，但遭旅界質疑吸引力有限。

綜合明報、文匯報報導，業界認為吸引力有限，預料實施初期不會有大量旅客訪港，但認為港府在旅遊旺季前推出安排，有助爭取東南亞短途旅客來港。

報導指出，今日起，入境香港並已向旅議會提交申請和登記行程的旅行團，如旅客只在港逗留不多於4天（以抵港當天為第零天計，抵港後第三天或之前離港），只須在抵港當天進行一次核酸檢測，但行程期間仍須每日進行快速抗原測試。

食肆方面，接待入境團的餐飲處所亦須透過旅行社向旅議會提交遵守防疫要求的承諾書，包括安排有密封間隔的獨立房間、「包場」或整個露天座位範圍予旅客用膳，且不能有現場表演，而食肆員工與入境團工作人員一樣須進行額外核酸檢測。

政府昨日起容許入境旅行團「團進團出」，有旅遊業界認為主要吸引亞洲旅客，質疑香港對比鄰近已放寬入境安排的國家有否足夠吸引力。有餐飲業界代表則認為政府反應較遲，預計大型中式酒樓方能符合團進團出的最新要求。

香港餐務管理協會主席梁振華稱，業界爭取團進團出多時，至昨才公布最新安排，認為政府反應較遲。他說正等待業界反應，暫未收到任何申請。他說，政府要求食肆需安排有密封間隔的獨立房間招待旅客，「一般食肆做不到」，料最終較多大型中式酒樓報名。

香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖表示，不會預期「團進團出」推出後旅客踴躍來港，預期至聖誕及新年檔期來港團客可能只回復至疫前一至兩成。他指「團進團出」以東南亞短線客、即菲律賓、泰國及新加坡的遊客為目標；歐美客則要待香港航機承載力回升，以及香港防疫措施放寬才有望急增，認為「0+0」措施才有望進一步吸引旅客來港。

香港18日通報8008宗新冠確診，是連續兩日逾8000宗。大埔醫院及律敦治醫院均出現感染群組，但港府暫無收緊社交距離措施。

此外，卡達世界盃足球賽20日揭幕，適逢社交距離措施有限度放寬，加上不少球賽在香港時間晚上上演，有酒吧表示本屆賽事開賽時間較方便市民觀賞，期望生意上升三四成，其中周一英格蘭對伊朗賽事，座位已經全數被預訂光。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，世足賽舉行是好事，但現時香港仍受疫情 影響，加上最近疫情反彈，憂影響氣氛，加上疫情改變港人生活習慣，市民可相約友人在家中觀賽，預期市民到酒吧或食肆消費的意願會減少。

他又稱，「0+3」刺激部分港人外遊，市民可選擇到鄰近旅遊地點觀看世足賽，認為本屆世界盃為零售及餐飲市場帶來的消費效應，或較上屆減少一至兩成。