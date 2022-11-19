港旅團出發 遊台機票貴1倍照樣搶著去

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著各國防疫鬆綁，加上港府減少抵港核酸檢測次數，預計觀光 業生意有望上升兩至三成；台灣本月初開放港澳人士以團體方式入境觀光，港人反應熱烈，直言「雖然機票比疫情 前貴一倍，仍想去」，目前已有3家旅行社率先率團出發，預計下月將有20個赴台灣的旅行團。

文匯報報導，台灣11月初放寬港澳人士以團體方式入境觀光，每團人數為5人以上40人以下，可在當地停留15天。美麗華及永安旅遊開辦的兩個台灣5天團，昨晨已於機場出發，28名團友搭乘長榮 航空前往台北桃園，到台北、宜蘭等地遊玩。此外，縱橫遊昨晨亦有1團出發。

港客何先生指，考慮到機場的出入境限制，並已有近3年沒有出外旅遊，台灣開放香港旅行團入境後，「一開團就報名，即使團費較以往貴一倍仍參加」，為疫情以來首次出外旅行。另一位港客蔡太太說，最盼望到台灣探親，表示疫情後已有幾年未見親戚，「好想見孫子」。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，台灣宣布放寬入境安排當日，已接獲約300名港人查詢，反應相當熱烈，預計未來一個月會有20個旅行團赴台。目前入境台灣需要先透過旅行社申請簽證，而台灣有關部門已簡化審批程序。

長榮航空表示，公司打算逐步增設來往港台航班，將會由現時每日1班，在12月增至每日3班。期望可以在2023年將航班增加至每日9班，盡快回復疫情前的航班次數。據旅客指出，疫情前來回台港機票約2000港元(約257美元)，惟此次來回機票約4000港元(約513美元)。