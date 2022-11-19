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大帽山貓屋暴紅 港人無視禁令搏命打卡

香港新聞組╱香港19日電
大帽山「貓屋」，近日在登山界暴紅。(取材自臉書)
大帽山「貓屋」，近日在登山界暴紅。(取材自臉書)

香港大帽山官地一間荒屋被畫成「貓屋」在網上瘋傳，成為市民打卡熱點，雖然外圍有鐵絲網圍封，並設有鐵閘，仍擋不住闖入人潮，地政總署日前已圍封前往「貓屋」通道，惟仍有人無視禁令，強行「解封」闖入拍照留念。

大帽山貓貓壁畫屋是由旅居香港的俄羅斯街頭藝術家Vladimir Boldyrev...
大帽山貓貓壁畫屋是由旅居香港的俄羅斯街頭藝術家Vladimir Boldyrev，花上20小時以上創作。(取材自Instagram)

大公報報導，「貓屋」位置地勢陡峭，而新的貓畫作品又在荒蕪崎嶇的橋躉，心理學家直指，有關塗鴉人士沒考慮到作品所在地的危險性，而市民前往打卡則屬羊群心態。登山專家警告，市民一窩蜂擅闖官地打卡，稍一不慎或釀成早前南韓梨泰院人踩人事件慘劇翻版。

「貓屋」塗鴉中的大貓十分可愛獲不少網民點讚，近日網上透露又有新貓畫面世，媒體現場目擊一名蒙面、赤裸上身的塗鴉者正用油漆繪畫貓畫，他是旅居香港的俄羅斯街頭藝術家Vladimir Boldyrev，不少人在新貓畫前拍照留念，惟上址位置荒蕪且道路崎嶇，若想拍照留念，便要冒險爬上橋躉高處，十分危險。

據報導，通往「貓屋」的鐵絲網和鐵閘早前被破壞，地政總署貼上告示並圍膠帶，有人仍無視禁令，擅自把膠帶拆除解封。媒體目擊前去打卡人流不絕，短短一小時就有逾30人排隊影相。後來鐵閘雖然修妥，但有人剪破旁邊的鐵絲網，另闢「通道」前往「貓屋」。

由於建築物下方即是陡峭山坡，石屋及建築物均十分殘舊，石屋牆角已呈破碎，進出的通道亦存在倒塌危機，安全性令人擔憂。

律師梁永鏗表示，市民侵入由公職人員或公共機關管轄或管理的宅院、物業單位、墓地或土地，有可能觸犯《簡易程序治罪條例》第4條的在公眾地方犯的妨擾罪，可被處罰款2000港元或監禁3個月。

香港地政總署封貼的膠帶，疑似被人扯爛「強行解封」。（取材自臉書）
香港地政總署封貼的膠帶，疑似被人扯爛「強行解封」。（取材自臉書）

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