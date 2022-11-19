我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

香江觀察／移民+疫情出現人才缺口 香港掀跳槽風

香港特派員 李春
香港失業率連降六個月，工作機會變多，不少行業出現人才缺口。（中通社）
香港失業率連降六個月，工作機會變多，不少行業出現人才缺口。（中通社）

香港人有很多漁村真理，其中一個是「魚唔過塘點會肥」，意思是魚不換魚塘養不肥，人就得跳槽收入才節節高。遠隔大洋的美國、近隔一線的深圳，大企業都在大裁員，香港人卻開始討論起跳槽大計。

香港人性喜跳槽，但過去有規律，要不就是歲晚吃了「無情雞」被迫跳槽，要不就是新稅季之初炒老闆的魷魚。近來港人在社交媒體上討論跳槽大計，與香港最新的社會變局有關，那就是失業人數少了，工作機會多了。

港府本周公布數據，說失業率連降6個月，回落至3.8%，失業人口減少到14萬多人，總就業人數增加了近2萬人。這數據說的是香港就業狀況在改善中，而按行業來觀察，失業狀況改善主要表現在與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及餐飲業。

但認真討論起來，失業率下降，只能說工作機會多了，還未成跳槽風起的直接動因，真正引誘使跳槽風起的，是另外兩大因素，首先是移民潮。港府勞工福利局長承認，香港過去兩年間總勞動人減少了14萬。他雖然否認這14萬全部外流，但同時承認多個行業都反映難請人，當中以中層至中高層人員最缺乏。

按數據分析，香港勞動人口減少14萬人，當中有8萬8000人屬高技術人口，25至39歲年齡層流失了7萬8000人。這反證流失的勞動人口的層級，主要不是自然流失如退休等。既然如此，就出現了所謂的「人才缺口」，一方面港府被迫出海「搶人」，另方面本地人才有了大把跳槽機會。

香港將現跳槽風，除了港人挑戰人生的天生勇氣，除了大批移民騰留出高薪佳位，還應跟疫情有關。港府雖說進兩步退一步的小心，在不開關經濟活不了的壓力下，防疫政策在節節放鬆中。香港那些在疫情中逃跑的大小老闆，現在開始捲土重來，第一件事是高薪請回能幹的人，這是跳槽風將起的另一大動因。

「魚唔過塘點會肥」，對跳槽者們來說如此，對香港來說也是如此，現在要看還未重上軌道的香港經濟，如何才能「過塘」了。

香港 就業 疫情

上一則

1張黃牛票20元 免費博物館票如何變「商品」？

下一則

團進團出上路 4天團只篩1次 香港旅遊業復常遭質疑

延伸閱讀

港生下月可赴台 陸生仍卡卡

港生下月可赴台 陸生仍卡卡
好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
去年3200非本地畢業生 獲香港居留權

去年3200非本地畢業生 獲香港居留權
李家超率團赴泰參加APEC 「香港疫後重返舞台」

李家超率團赴泰參加APEC 「香港疫後重返舞台」

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
圖為北京市東城區一處核酸檢測點。記者林則宏／攝影

赴中現曙光？入境航班不再熔斷 隔離時間縮短

2022-11-11 11:52

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？