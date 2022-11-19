香江觀察／移民+疫情出現人才缺口 香港掀跳槽風

香港失業率連降六個月，工作機會變多，不少行業出現人才缺口。（中通社）

香港 人有很多漁村真理，其中一個是「魚唔過塘點會肥」，意思是魚不換魚塘養不肥，人就得跳槽收入才節節高。遠隔大洋的美國、近隔一線的深圳，大企業都在大裁員，香港人卻開始討論起跳槽大計。

香港人性喜跳槽，但過去有規律，要不就是歲晚吃了「無情雞」被迫跳槽，要不就是新稅季之初炒老闆的魷魚。近來港人在社交媒體上討論跳槽大計，與香港最新的社會變局有關，那就是失業人數少了，工作機會多了。

港府本周公布數據，說失業率連降6個月，回落至3.8%，失業人口減少到14萬多人，總就業 人數增加了近2萬人。這數據說的是香港就業狀況在改善中，而按行業來觀察，失業狀況改善主要表現在與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及餐飲業。

但認真討論起來，失業率下降，只能說工作機會多了，還未成跳槽風起的直接動因，真正引誘使跳槽風起的，是另外兩大因素，首先是移民潮。港府勞工福利局長承認，香港過去兩年間總勞動人減少了14萬。他雖然否認這14萬全部外流，但同時承認多個行業都反映難請人，當中以中層至中高層人員最缺乏。

按數據分析，香港勞動人口減少14萬人，當中有8萬8000人屬高技術人口，25至39歲年齡層流失了7萬8000人。這反證流失的勞動人口的層級，主要不是自然流失如退休等。既然如此，就出現了所謂的「人才缺口」，一方面港府被迫出海「搶人」，另方面本地人才有了大把跳槽機會。

香港將現跳槽風，除了港人挑戰人生的天生勇氣，除了大批移民騰留出高薪佳位，還應跟疫情 有關。港府雖說進兩步退一步的小心，在不開關經濟活不了的壓力下，防疫政策在節節放鬆中。香港那些在疫情中逃跑的大小老闆，現在開始捲土重來，第一件事是高薪請回能幹的人，這是跳槽風將起的另一大動因。

「魚唔過塘點會肥」，對跳槽者們來說如此，對香港來說也是如此，現在要看還未重上軌道的香港經濟，如何才能「過塘」了。