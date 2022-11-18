港1-9月拘捕3635名賭客 年升17% 落網者最小13歲

香港示意圖。(圖：shutterstock)

世界盃足球 賽在即，警方加強打擊非法賭博。今年1月至9月期間，香港 警方共偵破415宗嚴重賭博罪行，較去年同期升5%，行動中合共拘捕3635名賭客，比去年上升17%。警方表示，本屆世界盃足球賽大部分賽事於香港黃昏至凌晨進行，估計香港球迷觀賽氣氛將會相當熾熱，同時會造就更多非法賭球活動。

綜合文匯報、明報報導，警方尤其關注青少年涉足賭博情況，在今年破獲的415宗嚴重賭博罪行中，有不少被捕者為未成年人，最年輕的只得13歲。警方表示，將透過預防、教育、情報收集和執法四管齊下反賭球，又提醒青少年「網上外圍球，陷阱誘惑多」，就算在網上參與外地的賭博同樣犯法，而賭博網站亦存在詐騙成分，賭客隨時有雙重損失。

警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初昨日表示，根據2018年世界盃足球賽期間警方的執法紀錄，警方合共拘捕參與非法賭博者242人，檢取1.3億元（港幣，下同，約1660.8萬美元）投注紀錄和400萬元現金，又與內地執法部門偵破一個跨境外圍賭博集團。香港方面共拘捕45人，包括主腦和骨幹成員，並檢獲多達7700萬元投注紀錄和250萬元現金。

他指出，警方於今年1月至9月期間偵破415宗嚴重賭博罪行，包括經營或管理非法賭場。當中在6月搗破的一個百家樂非法賭檔，被捕者包括7名16歲以下青少年 ，其中5人是中學生，最年輕的只得13歲，情況令人擔憂。

非法外圍賭球近年轉趨網路化，賭客由登記及收受賭注全部於網上進行。林啟初指出，年輕人由於受新冠疫情影響而要在家上網課，上網搜尋資料等，有可能會接觸到賭博網站的宣傳廣告，好奇嘗試參與賭博。他引述一項研究顯示，約70%至80%賭徒在年輕時已參加不同種類的賭博，更有4%至8%年輕人有嚴重賭博問題。

警察臨床心理學家胡展鵬表示，研究發現四成病態賭徒在年輕時已接觸賭博，平均8歲已首次下注，情況令人震驚。由於賭博不像酗酒或吸毒般容易被察覺，故容易被忽略，所以家長不能掉以輕心。