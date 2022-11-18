李家超赴泰參加APEC：香港疫後重返舞台

畫作「來自香港的小泰國」。（取材自臉書）

香港 特首李家超17日早上出發前往泰國 ，準備參加亞太經濟合作會議（APEC ）；他出發前說，此行將會「說好香港故事」，向與會人士說明香港經過三年疫情困擾後，已經開放，重返舞台，與世界聯繫。

綜合中央社、文匯報報導，李家超17日啟程前往曼谷，他在機場向香港媒體說，這次會議有21個經濟體的領袖出席，他會利用這個機會「說好香港故事」，向與會人士說明，香港經過近三年新冠疫情困擾後，已經重新開放，重返舞台，與世界聯繫。

李家超帶了一幅畫作名為「來自香港的小泰國」送給泰國總理，這幅畫作是由九龍城泰裔居民與一位香港本地藝術家共同創作。（取材自臉書）

他聲稱，香港背靠中國，聯通國際，有得天獨厚的優勢。李家超此行率領20位香港商界代表參加會議，包括金融、專業人士及貿易代表，在APEC會議後會繼續訪問曼谷，與泰國不同界別人士會面，加強香港與泰國的聯繫和經貿交流，介紹香港的吸引力。

亞太經濟合作組織（APEC）第29次領導人非正式會議於今明兩天在泰國曼谷舉行，李家超昨抵達曼谷，並在機場迎接了出席會議的國家主席習近平。

「今年APEC以『開放·聯繫·均衡』為主題，集中討論三個重點：開放貿易和投資予各方機遇，恢復全方位的互聯互通，以及促進全面的均衡、可持續和包容發展。」李家超在社交媒體上表示，這是他上任4個多月以來首次外訪，意義重大。他對這次會議充滿期待。

李家超在曼谷與泰國總理巴育會面。李家超感謝泰國今年領導恢復舉辦亞太經合組織各級實體會議的工作。他表示，香港積極尋求盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並已於今年1月正式提出加入請求，希望泰國支持。香港可發揮貿易自由開放及國際金融中心地位，在RCEP的經濟體中作出貢獻，互惠共贏。

會面期間，李家超帶了一幅由九龍城泰裔居民與一位本地藝術家共同創作、名為「來自香港的小泰國」的畫作贈送予巴育。「九龍城區是中泰文化的大熔爐，住着許多泰裔居民，被香港人稱為『小泰國』。畫作上方的刺繡工藝，出自九龍城泰裔居民之手。香港和泰裔居民的和諧共處展現出香港的文化活力和多樣性。」