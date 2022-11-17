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港教育局首推初中英文國安教學簡報 議員促盯首長國籍

香港新聞組／香港17日電
香港教育局首推初中英文國安教學簡報，圖為十一國慶時，灣仔多座天橋兩旁掛滿國旗和特區區旗。（中新社）
香港教育局首推初中英文國安教學簡報，圖為十一國慶時，灣仔多座天橋兩旁掛滿國旗和特區區旗。（中新社）

為配合學校在初中英語課程推行國家安全教育，港府教育局日前在網頁發布三份初中適用的英文教學簡報，分別以中秋節、太空探索及著名科學家屠呦呦為主題，幫助學生了解文化、科技及太空安全等國安領域。

綜合文匯報、明報報導，教育局鼓勵學校善用教材資源，豐富學生的英語學習經歷，及加深他們對國家與國家安全的認識和了解，又建議學校按學生的需要和能力對教材作出調整，以照顧他們的學習多樣性。

有教育界人士認為，在英文科加入國安教育內容是理所當然的，讚揚局方這次推出的簡報有新鮮感，可以作為額外英文教材，讓學生既學國安又學英文，惟簡報就各主題與國安的關係未能清楚凸顯，建議局方日後製作相關教材時可更精準地點明國安的概念以及與各主題領域的關係。

港府教育局課程發展處製作的3份初中英文科國安教育教學簡報，分別圍繞中秋節、太空探索及屠呦呦。3份簡報均分別設有「內容學習目標」及「語文學習目標」，並配合「The China Current」教育頻道的英文短片，引導學生探索不同國家安全領域的概念，同時提升英語知識及技能。

教聯會副主席、立法會議員鄧飛昨日表示，英文科作為文憑試四個核心科之一，承擔相當重要的推動國家安全教育責任，因此由初中起在當中加入國安教育內容是理所當然，而目前英文科課本缺乏相關內容，故學校對這方面的教材確實存在需求。

此外，立法會昨日辯論《施政報告》致謝議案，多名議員關注現行的公務員制度。《施政報告》有篇章提及「優化公務員管理制度」，其中會修訂《公務員守則》，新民黨議員李梓敬建議將「愛國愛港」加入守則之中，作為對公務員的要求之一。工聯會黃國則關注高級公務員雙重國籍的問題，認為港府應強制首長級公務員申報國籍，並對部門首長增設國籍要求。

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