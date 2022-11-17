港政界：涉港獨歌曲「願榮光」充斥網上平台 應下架

13日的亞洲七人制欖球賽活動上，南韓主辦方不小心將香港隊的中國國歌誤播成「願榮光歸香港」，港府表示抗議和強烈不滿。（視頻截圖）

亞洲七欖比賽日前在韓國舉行，主辦方在港隊作賽前播出有「港獨」色彩的歌曲「願榮光歸香港 」。主辦方聲稱，是一名實習生在網上搜索所謂「香港國歌」時，下載了搜索結果的「榜首」導致，令人關注到網上失實資訊氾濫所引發的種種問題。

文匯報報導，記者昨在Google 、Wikipedia及YouTube等網上平台搜尋關鍵字「香港國歌」或英文「National anthem of Hong Kong」，搜尋結果的首頁前排仍會顯示該「港獨」歌曲的連結及資訊。

多位政界、資訊科技界人士表示，有關網上平台有義務維護事實，如今對明顯的常識性錯誤視而不見，令人質疑有關做法有政治目的。他們要求港府完善數據安全相關法例，執法部門亦應主動聯絡各網上平台，要求對方立即將涉嫌違法和虛假資訊下架。

記者昨晚嘗試在Google搜尋英文「National anthem of Hong Kong（香港國歌）」，在搜尋結果的前排都出現了涉及「港獨」歌曲的連結；在Wikipedia搜尋「香港國歌」，發現該條目的描述昨日被人不斷改稱為「港獨」歌曲，隨後又被人作出更正，猶如正義與邪惡不斷互相角力。

立法會科技創新界議員邱達根表示，即使很多網上平台提供的資源由網上志願者共同編寫或演算法運算出來，但所有平台都有基本義務維護「hard facts」（不容爭辯的事實）。

內地已實施數據安全法，歐盟 亦早已實施「一般資料保護規則」（GDPR）。邱達根相信，網上平台顯示錯誤的「國歌」搜尋結果的情況甚少會在內地或歐盟發生，「只要你規管到位，網上平台自然沒有藉口雙重標準，全世界國歌才幾百首，逐一將正確的國歌版本置頂毫無難度，網上平台絕對有能力即日修正，建議港府盡快制訂網路安全法規管。」

民建聯資訊科技及廣播事務發言人、立法會議員葛珮帆建議港府應主動聯絡各網上平台，要求立即將涉嫌違法的「港獨」歌曲及相關資訊下架。她指出，很多事例都證明，Google、Wikipedia等總部設於美國的涉事平台近年縱容反中亂港分子宣揚「港獨」資訊，令人質疑平台方是否有其政治立場，或是受到美方所左右。