連番犯錯激公憤 香港洋法官8月已請辭

香港示意圖。(圖：shutterstock)

連番被終審法院及上訴庭批評犯下法律錯誤，造成嚴重司法不公的高等法院外籍女法官金貝理（Justice CAMPBELL-MOFFAT），去年10月審理一宗販毒案時，撤銷被告的離境限制，最終被告離港，引起極大爭議和市民憤怒，律政司近日上訴，終審法院判案件發還重審。

大公報報導，司法機構證實，金貝理已於今年8月向終院首席法官張舉能提出請辭，由於距離離職仍有一年的通知期，預計她將在明年8月正式離任。

金貝理審判惹爭議的案件涉及一名外籍男子。該男子三年前抵港時，被香港 海關查獲藏有市值近500萬港元（約63.8萬美元）的可卡因，被控販毒罪。但金貝理去年10月審案時，裁定控辯雙方都同意呈堂的WhatsApp對話不可呈堂，又基於該理由，接納了被告永久終止聆訊申請。律政司即時表明會向終院上訴，金貝理仍堅持批准被告在等候上訴期間離港。

終審法院上月裁定律政司上訴得直，並表示金貝理僭越陪審團職能，不可把有關對話呈堂是一個錯誤，下令發還在另一法官席重審，並指示原訟庭可以發出拘捕令。上訴庭認為，金貝理的審案過程或使公眾認為法官以武斷及反覆無常的方式審案，不但破壞了法官地位和尊嚴，亦有損公眾對法治的信心。

司法機構昨證實，金貝理已提出請辭，但拒絕透露請辭理由，僅表示金貝理曾根據司法人員延展退休年齡條例的規定，曾選擇延展退休年齡至70歲，但又按照退休金 利益條例於今年8月通知終審法院首席法官，將於2023年8月提早退休。

金貝理曾於去年12月16日在加列山道南行時違反交通條例，事後遭警方以違反道路交通條例票控「不小心駕駛罪」。傳票 控罪內容顯示，該告票於今年4月1日由香港中央交通違例檢控組發出，需要被告金貝理於今年5月16日到東區法院應訊，告票列明「縱使你有意認罪，仍須親自到庭」，但金貝理僅透過律師代表認罪。