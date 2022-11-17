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港賭球黨廣告充斥 網上賭博門檻低 世足賽賭風恐更熾

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

戒賭團體香港明愛展晴中心指出涉網上賭博求助個案顯著上升，比率由2017年3.18%升至去年16.86%，料與疫情下市民多留家更容易上網接觸賭博資訊有關。此外，世界盃足球賽將於20日揭幕，非法賭博集團正更積極宣傳，除了在社群媒體外，更在屋邨及賽馬會投注站附近派發張貼單張。

綜合明報等港媒報導，明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院過去兩年訪問11名賭博當事人、7名家屬及社工，發現網上賭博便捷門檻低且廣告充斥，令更多人接觸網上賭博。

據報導，展晴中心服務使用者阿孝（化名）因疫情改變賭博習慣，在手機接觸網上賭博途徑，發現網上賭博平台優惠改而專門網上非法賭博，1年間輸掉30萬港元（約3.8萬美元），情緒更易失控，面對賭博失調、欠債壓力及與同住母親嚴重衝突，不想再受賭博問題影響生活，決心求助。

報導稱明愛展晴中心收到涉網上賭博的新賭徒求助個案占整體新個案比率，由2017年3.18%升至2021年16.86%。中心高級督導主任伍淑萍認為，過去兩年疫情市民多留在家中，接觸網上賭博資訊機率增加，部分賭徒改為網上賭博，因此令求助個案增加。

伍淑萍稱，世界盃足球賽氣氛賽事熾熱，相信不少市民會相約朋友看球賭球，料期間賭博人數上升。中心呼籲港府積極規範網上賭博，打擊非法賭博及借貸，並提醒市民提防世界盃足球賽期間社會易現熾熱賭博氣氛，賭博失調者和親友應及早求助戒賭輔導中心。

此外，非法賭博集團近期不但大肆在社交媒體發放帖子宣傳賭博網站，更將宣傳單張塞入公共屋邨鐵閘與門戶間縫隙，或放在汽車擋風玻璃、賽馬會投注站附近的電話亭招攬新賭客。

足球 疫情 世界盃

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