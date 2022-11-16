貼紙涉違國安 港警令拉麵店清除 僅剩「香港加油」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

尖沙咀日式拉麵店「博多拉麵別天神」被警方視為「黃店」，拉麵店指警方前日趕走有意光顧食客，要求清理所有「具敏感字眼」的貼紙才可繼續營業，職員指曾被警告觸犯國安法的後果。負責人表示已清理涉及2019年示威相關的貼紙，他表示只是讓食客寫下願望。

明報報導，警方回覆稱，前日下午接獲一名女子報案，指尖沙咀亞士厘道一食肆牆上展示字句涉違國安法，警員接報到場了解後，口頭勸喻食肆負責人；對方稱會自行移除字句，隨後警員離開現場，事件列作「雜項」。警方稱案件暫未有人被捕，暫未交由國安處跟進。

據報導，博多拉麵別天神前日在臉書 專頁表示，就堅持三年半的貼紙終告失守致歉，並稱已細心閱讀過客人寫下的每個願望，「不會忘記大家嘅每一個字」。根據專頁圖片，部分貼紙寫有「解散警隊」、「支爆」和「612」等字眼。昨現場所見，店內僅剩下部分寫有「香港 加油」的貼紙。

報導引述拉麵店職員昨稱，前晚有約6名便衣警員到尖沙咀分店，逗留約兩小時，其間趕走食客。他說警員要求場內兩名職員提供身分證、電話、地址，及過往從事職業等資料，又拍攝多張貼紙。他表示已經拆除百多張貼紙，分店昨重新營業；又稱貼紙只會用作裝飾，前年國安法實施後再沒市民書寫。

報導指出，負責人Rocky昨稱，對於警方行動屬預料之內，透露旗下5間分店已清理所有「具敏感字眼」的貼紙；又形容過往幾年疫情 使經營「難頂」，只能「見步行步」。他憶述前年國安法實施後，警方曾要求清理北角分店「具敏感字眼」的貼紙，惟當時有給予一天時間處理，有別於前日行動趕走有意光顧食客，並要求即時清理，否則不可營業，質疑相關做法理據。