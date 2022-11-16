澳門連16年派錢 明年永久居民每人1240美元

明年將是澳門連續第15年派錢給居民。（中新社）

儘管澳門 經濟因為疫情 衝擊而處於低迷，但當局決定明年繼續向市民派發現金，每名澳門永久居民可獲1萬元（澳門幣，下同，約1240美元），非永久居民派發6000元，明年將是澳門特區政府自2008年起推出「現金分享計畫」後，連續第16年派錢。

綜合媒體報導，「現金分享計畫」是2008年由時任澳門行政長官何厚鏵提出的，目的是分享經濟發展成果，抗擊通膨以及2008年金融危機的衝擊。2008年首次推行，截至2022年累計發放15次，發放金額也有所提升。澳門市民普遍稱此計畫為「派錢」。

澳門行政長官賀一誠15日發表2023年度施政報告，題為「凝心聚力 共創新局」，當中表示，將會延續2022年度的惠民措施，向每名永久居民派發1萬元，非永久居民派發6000元。

當局也會向市民提供水費及電費補貼，以及發放敬老金、養老金、出生津貼及醫療券等；永久居民發放600元醫療券，2023年度的敬老金維持9000元，養老金每月為3740元，最低維生指數 維持在4350元。

賀一誠在報告中指出，3年來疫情持續反覆，外部環境動盪多變，澳門經濟遭受重創，各界面對的挑戰和壓力前所未有。

據公布，受疫情衝擊，今年上半年澳門的本地生產總值按年實質下跌24.5%，連續3個季度出現負增長；截至9月，本地居民失業率處於5.2%的近年高位。

但他表示，當局仍然迎難而進，齊心協力抗擊疫情，以及促進經濟復甦，並堅定不移地推進經濟適度多元化，改善民生，而當前澳門社會大局維持穩定。