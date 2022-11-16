義勇軍進行曲、「願榮光」爭持 維基修改戰逾50次

香港示意圖。(圖：shutterstock)

南韓 仁川亞洲七人欖球賽播放香港 國歌出錯事件，已演變成網路戰。

明報報導，維基百科中的「National anthem of Hong Kong（香港國歌）」欄目被人不斷修改，主要涉及兩個版，分別為「National anthem of Hong Kong may refer to Glory to Hong Kong《願榮光歸香港》」及「National anthem of Hong Kong is March of the Volunteers 《義勇軍進行曲》」。有關頁面至昨晚已被修改至少約50次，頻繁程度甚至一度每分鐘均有人編輯頁面，《願榮光》與《義勇軍進行曲》爭持。

據報導，昨晚約11時08分，相關頁面更因「Persistent disruptive editing （持續擾亂性編輯）」而被限制修改，改為 「Changed protection settings」，僅限部分用戶修改頁面。

報導稱，播國歌出錯事件被香港建制派炒熱，傳媒大篇幅報導。外交部發言人前日只說「注意到」事件，而內地官媒包括人民日報、央視網及新華社昨日及前日均沒有相關報導。