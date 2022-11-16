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港在韓出賽 亞洲欖總突認沒交國歌給韓

香港新聞組／香港16日電
13日在南韓舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站，於香港對南韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，亞洲欖總突認無交國歌予韓方。（視頻截圖）
13日在南韓舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站，於香港對南韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，亞洲欖總突認無交國歌予韓方。（視頻截圖）

13日在韓國仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站，香港對韓國決賽中，主辦機構誤播「反送中運動」相關歌曲《願榮光歸香港》風波持續發酵。亞洲欖球總會署理行政總裁Benjamin van Rooyen承認，今次沒有向韓國欖總提供中國國歌檔案，原因是韓國欖球總會7月時曾在一場比賽後播放過正確的中國國歌，故亞洲欖總以為韓國欖總已有相關歌曲的檔案。

韓國時報引述韓國欖球總會稱，曾要求參賽各方提交國歌錄音，但沒收到港隊提交檔案，故職員自行上網搜尋。亞洲橄欖球總會昨披露播錯歌者為實習生，對世界政治毫無認識，沒不可告人的動機，單純是人為錯誤，對方只是盡力找歌曲，無惡意（no malicious intent）。

該會上月已確認港隊提交正確中國國歌，首站曼谷賽事也播放正確國歌，惟承認今次無交音檔案予韓國欖總，但曾口頭指示韓國欖總須確保播放正確國歌，亞洲欖總沒給韓國欖總國歌檔案，據他們理解，7月比賽曾播放正確國歌，韓國欖總應有檔案。香港欖球總會稱雖接受事件是無意錯誤，但對港隊和香港市民已造成重大傷害，如再有同類錯誤發生，港隊會立即退賽。

明報報導，特首李家超昨重申不能接受播放與2019年「黑暴」和「港獨」肆虐有緊密關係的歌曲，已強烈反對和抗議。他沒正面回應警方會否往韓國調查，稱警方會按調查進展採取適當行動。

韓國時報引述韓國欖總一名公關指出，韓國欖總曾要求參賽各方提交國歌錄音，但沒有收到港隊提交檔案，故職員上網尋找「香港國歌」並下載置頂結果歌曲，存入名為「香港」的資料夾；韓國欖總其後獲亞洲欖總通知他們須播放香港隊的國歌，惟職員未刪除錯誤保存的歌曲，誤交給廣播團隊。

香港欖總發聲明，10月23日亞洲欖總賽事經理直接向香港教練團隊確認，若港隊晉級決賽，將播放《義勇軍進行曲》，並有信息交流證明。

亞洲欖總臨時行政總裁Benjamin van Rooyen昨表示，日後會與當地主辦單位簽協議，確保只能使用亞洲欖總提供的MP3檔案。被問親北京陣營要求國安處介入調查是否合理或過度反應，他說不回應，強調他們遠離政治

工聯會立法會議員陸頌雄認為事件應調查涉事者背景、政治立場及是否與港人關係密切，他認為亞洲欖總一定有責任。

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