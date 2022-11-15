南韓欖球賽播反送中歌 韓媒稱沒收到香港提供國歌錄音

參加南韓仁川舉行的亞洲七人制橄欖球賽的香港隊員。（取材自亞洲橄欖球總會官網）

南韓 亞洲七人橄欖球賽把中國香港 國歌播成「反送中 」歌，出現新狀況，港府早前稱香港橄欖球隊提交的確是中國國歌，但「韓國時報」（The Korea Times）今天引述主辦方、韓國橄欖球聯盟的公關代表指，沒有收到香港代表隊提供的錄音，與港府說法明顯不同。

在南韓仁川舉行的亞洲七人制橄欖球賽，香港隊與南韓隊13日決賽中，會場播的不是中國的「義勇軍進行曲」國歌，而是反送中期間「願榮光歸香港」的禁歌，引發香港強烈不滿並抗議。

港府14日凌晨發布新聞稿，指亞洲橄欖球總會向香港欖球總會確認代表隊教練提交向亞洲橄欖球總會提交的國歌錄音正確。並解釋事件是由當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。政務司司長陳國基約見韓國駐港總領事，新聞稿亦提到，亞洲橄欖球總會確認香港代表隊教練向其提交的國歌錄音正確無誤。

不過，「韓國時報」今天報導，引述橄欖球賽南韓站主辦方公關代表表示，事前要求各隊伍提交國歌錄音，但並無收到港隊提交，職員遂於上網搜尋，下載了置頂的一首歌曲。報導指，韓國橄欖球聯盟事前曾接到亞洲欖球總會通知，應為香港隊演奏中國國歌，但未能刪除之前在搜索引擎列出的首位的檔案下載及儲存在名為「香港」的文件夾中，錯誤將未能刪除的文件夾傳送給廣播隊，並在港隊參與決賽時播放錯誤版本。

香港特首李家超14日表示，錯播國歌事件不能接受，已強烈反對及抗議。本港警方會展開調查，事件是否涉及串謀違反香港國歌條例或其他香港法律。至於本港警方如何處理境外的犯罪事件，他說警隊會依法進行，視乎調查過程中搜到的證據。

此事也引起香港立法會多名議員的抗議，立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛昨天表示，對事件感到非常震驚和完全不能接受，並強烈譴責主辦方錯誤行為。霍啟剛說，已向香港欖球總會了解事件，據悉總會向主辦方亞洲欖球總會提供正確國歌，但主辦方前線人員未有使用，擅自上網下載其他歌曲使用。他認為，今次涉事歌曲挑起港人經歷動亂的傷痛，將會去信韓國駐港總領事館表達強烈關注，促請韓國政府督促主辦方嚴正檢討過失，向中國人民致歉。

中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上就此事表示，特區政府作出了回應，主辦機構也已經改正並道歉。