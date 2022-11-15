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港商王德輝綁架案 嫌犯鍾維政2年前已在泰國去世

香港新聞組／香港15日電
32年前轟動香港的富商王德輝綁架案，嫌犯為香港退休警署警長鍾維政，兩年前已在泰國去世，終年85歲，此案也有台灣人被捕。（中央社）
32年前轟動香港的富商王德輝綁架案，嫌犯為香港退休警署警長鍾維政，兩年前已在泰國去世，終年85歲，此案也有台灣人被捕。（中央社）

32年前轟動香港的富商王德輝綁架案，嫌犯為香港退休警署警長鍾維政，兩年前已在泰國去世，終年85歲。鍾維政的兒子鍾志能近日向中央社記者證實了此事。

他說，當年綁架王德輝案曝光後，鍾維政先是逃往廣東省潮州，然後轉赴廣西，經陸路進入越南；鍾維政在越南居住了兩、三年後，輾轉到了泰國清萊居留，其後改名換姓，取得當地護照。

據說，鍾維政在當地還娶了第二任老婆，之後以新身分偶爾與太太前往大陸。

鍾志能也參與了這起綁架案，事發後，他在台灣被捕，入獄兩年半左右。他說，出獄後他與父親首次在越南胡志市見面，共同生活了兩、三年。

對於這起綁架案，鍾志能不願談論太多，只說人生已經歷太多，自己也受到法律制裁。至於鍾維政對事件有否任何感想，他說：「父親沒有太多想法和感想，只覺得（在海外）很寂寞」。

他並說，在這起綁架案中，鍾維政「並非主謀」，他只是「奉命行事而已」，但他沒有具體說明內情。

王德輝是香港著名富商，靠房地產起家並創立華懋集團。1980年代，王德輝已躋身香港富豪榜之列，與富豪李嘉誠和李兆基等人齊名。

但相對於其他富商，王德輝卻相當不幸，先後兩次遭人綁架。

王德輝首次被綁架發生於1983年4月12日，其後他的妻子龔如心向綁匪繳付了1100萬美元贖金，王德輝獲釋。警方於同年4月26日破案，拘捕了3男1女。

1990年4月10日，王德輝再次被綁架，當時的報導指龔如心向綁匪繳付了6000萬美元贖金，但這次王德輝卻沒有獲釋。

其後，香港警方循匯款途徑追查，最後與台灣警方聯手破案，拘捕了12人，台灣警方並搜出大批贖款。

經調查，香港及台灣都有人涉及綁架王德輝，當時的報導指鍾維政為香港主謀。

案發後，有嫌犯供稱，他們已把王德輝推下公海，下落不明。從那個時候起，鍾維政一直在逃，不知所蹤。

1999年9月9日，香港高等法院宣布王德輝在法律上已經死亡。

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