准外籍毒犯離港 港高院洋法官被裁錯判

早前被上訴庭指犯錯致嚴重司法不公的高院外籍女法官金貝理，在另一宗涉及外籍人士販毒赴港的案中，疑犯上類似錯誤，14日被終院撤回她所作的決定。本次所涉案件，同樣涉及一名疑販運可卡因赴港的外籍男子，終院認為金貝理法官錯誤裁定被告手機 的Whatsapp訊息不能呈堂，她基於這個錯誤決定，准案終止聆訊，並在控方稱要提上訴時，批准被告保釋，更容許他離港，令控方雖上訴得直，再作檢控亦困難。

綜合明報、香港01報導，外籍男子Milne John2019年9月從巴西抵港，在機場搜出逾3公斤可卡因，事後被控販毒罪。主審法官金貝理應辯方申請，下令永久終止聆訊。律政司不服上訴，要求延長答辯人不准離港的保釋條件，惟金貝理拒絕，僅要求他居於蘇格蘭的寓所，他最終離港。終院昨裁定金貝理在法律上犯錯，指示原訟庭將本案發還重審，並考慮向被告發拘捕令。

判辭稱，本案答辯人Milne John被捕後自稱受人指使抵港，不知道行李箱藏毒。案件於2021年10月進行案件管理聆訊，控辯雙方將答辯人的手機WhatsApp 對話列為同意事實，惟主審法官金貝理質疑對話不能呈堂，主動要求開啟「案中案」爭議。

被告遂以未能引用該些訊息為由，認為他未得公平審訊，從而申請永久終止聆訊。經過聆訊後，金貝理裁定海關人員不當處理手機，拒絕接納對話可呈堂，並下令終止聆訊。律政司不服上訴，要求延長答辯人不准離港的保釋條件，惟金貝理拒絕，僅要求他居於蘇格蘭的寓所，被告最終離港。

終院認為，法庭應接納該些訊息呈堂，惟金貝理法官在作裁決時，未有對該些訊息的比重，和其可靠性作出決定，是僭越陪審團的職權。准被告離港亦屬錯誤。

終院認為，控辯雙方沒有將WhatsApp對話視為真確證供，只想反映答辯人是否對毒品 知情，惟金貝理誤以為對話適用於「證據條例」，不予呈堂。終院認為答辯人已在錄影會面確認有關對話，法官不應該僭越陪審團的職權。

終院認為，金貝理法官批准被告永久終止聆訊，是基於她錯誤裁定訊息不能呈堂，因此她亦錯誤地行使其酌情權，而她在批准被告保釋時，亦錯誤地准被告離開港後，故即使控方上訴得直，也將無法繼續起訴。

法官因而裁定律政司上訴得直，撤銷金貝理法官裁定被告永久終止聆訊的決定，及批准被告保釋的命令，案件交另一名法官跟進重審，及向法庭尋求適當的指示，以便繼續起訴被告。