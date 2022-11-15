Google搜香港國歌 「願榮光」居前 專家：刪除不易

在Google搜尋香港國歌，多會出現「願榮光歸香港」，專家表示，想刪除並不容易。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

亞洲七人欖球系列賽第二站13日在南韓 舉行，於香港 對南韓的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌，將2019年反修例風波歌曲「願榮光歸香港」，當成中國國歌播放。有資訊科技專家認為，港府可與Google 交涉，刪除具失實內容的搜尋紀錄，惟涉及討論性質，或外國註冊網站的相關搜尋紀錄，刪除則具有一定難度，現時政府可有三個方法可解決現況。

香港01報導，截至14日晚9時正，若在Google搜尋「National anthem of Hong Kong」，首個搜尋結果為維基百科詞條，其後便是YouTube的「願榮光歸香港」的英文版影片（Glory to Hong Kong），而非「義勇軍進行曲」。至於搜尋「香港 國歌」，右方頁面亦會得出「願榮光歸香港」的歌曲介紹。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑強調，Google僅為搜尋引擎，搜尋結果不代表事實，例如外星人為不確定生物，惟搜尋「羅斯威爾」，則會得出外星人相關結果。他估計該南韓低階職員並無深究香港不是國家，在沒有相關認知下最終釀成事故。

至於可否刪除相關搜尋紀錄？方保僑表示，Google不能控制討論區或其他網站的內容，雖然港府可要求Google刪除具失實內容的搜尋紀錄，但外國註冊網站則有一定難度。「香港討論區、高登好多網站都有人講過，可以逐個刪除，但外國Twitter又怎麼刪呢？」

方保僑認為，除了與Google交涉外，港府現行方法只有三個，例如聘請SEO（Search Engine Optimization，搜尋引擎優化）專家嘗試優化搜尋結果，將現時首頁的搜尋記錄，擠至更後的位置；或利用廣告讓正確的內容置頂，以正視聽；或隨着時間的流逝，等待搜尋結果改變。