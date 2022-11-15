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港兩餸飯求存 大閘蟹、泰味吸客 咕嚕肉、炒蝦更搶手

香港新聞組／香港15日電
近日有兩餸飯食店推出大閘蟹，售價比市價便宜。（本報資料照片）
近日有兩餸飯食店推出大閘蟹，售價比市價便宜。（本報資料照片）

被稱為「窮人恩物」的兩餸飯，疫下開到成行成市，總有一間在附近。在激烈競爭之中要生存，必須有新思路新搞作。有兩餸飯食店早前推出龍蝦、原條倉魚，近日更有食店兼售大閘蟹，售價更比市價便宜；也有地區小店在兩餸飯加入泰式餸菜、凍蟹、特色素菜等，款式變得更多樣化。

大公報報導，香港餐飲聯業協會分析，兩餸飯利潤低，全靠薄利多銷，部分食店嘗試將貴價食品散賣「試水溫」，希望令顧客花多一點，但估計難以普及。

新冠疫情下，旅遊及零售業蕭條，各區出現愈來愈多兩餸飯小店，主攻街坊客及上班族。業界估計，全港現時約有300間兩餸飯食店，遍布18區，一般最便宜28元（港幣，下同，約3.6美元）至38元不等，部分貼近連鎖快餐店價格，價格接近50元；早前部分殺入中環和金鐘新店，銷售高檔兩餸飯，每盒甚至賣75元。

兩餸飯市場競爭激烈，要闖出新血路，必定要搞搞新意思，各區兩餸飯有不同特色，例如荃灣有一間主打泰式風味餸菜，包括泰式炒粉絲、泰式滷水豬手、泰式燒雞扒等，兩餸飯售價33元，三餸36元，加10元還有冬陰功湯。位於旺角的另一間小店，早前兼售凍蟹，但每隻要額外加費30元，銅鑼灣一間兩餸飯店甚至以大閘蟹作招徠，引來網民熱話。

該間兼售大閘蟹的兩餸飯店，有魚類、炸雞柳、時菜等，大閘蟹賣48元一隻，不少顧客駐足眼望望，但蒸熟的蟹放在當眼位置卻乏人問津，反而旁邊的咕嚕肉、炒蝦更受歡迎。

該店負責人表示，過去一直主打燒味，自今年3月起加入兩餸飯，生意額升近兩成，即使近日政府再度放寬社交措施，生意亦未受影響，笑言「每日中午12時（食客）就開始排隊」，每隔一段時間就推陳出新，以往曾推出龍蝦等海鮮吸客，「12時出爐，1時就賣光。」

每隻四至五兩的大閘蟹市價介乎48元至128元不等，店家以48元出售，大嘆收益微薄。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，兩餸飯一般走大眾化路線，全靠薄利多銷。對於有兩餸飯店兼售大閘蟹，黃家和相信，源於有食材供應商以折扣價推售，店舖因而引入「試水溫」，了解市場接受程度，但他認為，兩餸飯始終屬平民美食，要令顧客多付金錢，有一定難度。

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